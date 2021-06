Mercato : Mbappé et Al-Khelaifi, la bataille commence !

Dans : PSG.

Le président du PSG n'a aucun doute concernant l'avenir de Kylian Mbappé, mais ce dernier est lui nettement moins clair que son patron. Le mercato pourrait tendre un peu l'ambiance entre les deux camps.

Dimanche dernier, Nasser Al-Khelaifi a semé la panique du côté du Real Madrid et plus généralement dans le football européen en annonçant que le Paris Saint-Germain refusait tout transfert de Kylian Mbappé. De quoi mettre à mal le projet de Florentino Perez de s’offrir dès ce mercato la star française du PSG. A un an de la fin de son contrat avec Paris, Mbappé a clairement les clés de son avenir, sauf si du côté du Qatar on préfère laisse partir l’attaquant tricolore libre en 2022, ce qu’Al-Khelaifi a déjà refusé s’envisager. Mais forcément, Kylian Mbappé a un autre avis sur ce sujet, et il l’a ouvertement fait savoir dans les colonnes de France-Football. A l’occasion de la sortie ce samedi de la nouvelle version de ce qui est désormais un mensuel, l’ancien joueur de Monaco a évoqué directement la possibilité d’un transfert.

Et contrairement aux propos de son président, il ne se sent pas du tout lié avec le Paris Saint-Germain sur le très long terme. « Mon avenir ? Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse (...) Je ne suis pas fou. Je sais bien qu’un projet avec ou sans moi ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traître », a prévenu Kylian Mbappé, qui sait cependant que s’il quitte le club de la capitale, alors les dirigeants parisiens devront lui trouver un remplaçant. Forcément, cela demandera du travail et de l'argent, même si Paris a clairement de la prolongation de sa star française son choix numéro 1.