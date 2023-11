PSG ‍: Luis Enrique préparait son coup contre Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Loin d’être anodin, le tacle de Luis Enrique sur Kylian Mbappé à l’issue de la victoire du PSG contre Reims samedi (3-0) était finalement un coup bien préparé de la part de l’entraîneur espagnol.

Samedi, après la belle victoire de son équipe contre Reims (3-0), Luis Enrique avait étonné tout son monde en passant un savon à Kylian Mbappé. Pourtant auteur d’un triplé, synonyme de victoire et de première place pour le PSG, l’international français a effectivement été réprimandé par son coach : « Je ne suis pas vraiment content de Kylian. Je n’ai rien à dire sur ses buts, mais je pense qu’il peut être meilleur d’une façon différente. Je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus ». Une déclaration qui a surpris tous les suiveurs du club de la capitale française, que ce soit les dirigeants ou les supporters. Mais en fait, l’entraîneur espagnol avait prévu de tacler publiquement Mbappé depuis quelques semaines, il attendait juste le moment opportun pour le faire. C’est en tout cas ce qu’explique Le Parisien.

Luis Enrique veut plus voir Mbappé dans le jeu du PSG

Où Mbappé doit-il s’améliorer après les critiques de Luis Enrique ?

➡️ https://t.co/4CcdlaojmP pic.twitter.com/lL1yQcv048 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) November 12, 2023

« Les mots prononcés par Luis Enrique témoignent tout simplement de son envie de voir le numéro 7 du PSG s’inscrire encore un peu plus dans son projet de jeu et dans la structure collective qu’il met en place depuis son arrivée. Le technicien avait en réalité ce message en tête depuis un petit moment. Il attendait de trouver le bon timing pour le lui distiller : la fenêtre de tir qui s’est ouverte avec une victoire synonyme de première place en championnat, le triplé et une trêve internationale de quinze jours était opportune », peut-on lire sur le journal francilien. Ces dernières saisons, aucun coach n’avait osé critiqué Mbappé de la sorte. Il faut dire que le Français est irréprochable depuis son arrivée au PSG, sa première partie de saison l’attestant encore avec 15 buts en 15 matchs. Mais avec cette petite pique, Luis Enrique espère rendre la star de 24 ans encore plus forte, notamment dans le jeu collectif. Et si cela venait à être le cas, le PSG deviendrait encore plus redoutable, notamment en Ligue des Champions.