Mbappé qui reste au PSG, ce Madrilène en rêve

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid attend et espère Kylian Mbappé, presque poussé dehors par le PSG. Toutefois, dans la capitale espagnole, un attaquant rêve encore de profiter du départ de Karim Benzema pour se faire sa place.

A trois semaines de la fin du mercato, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours indécis. Rester au PSG semble de plus en plus impossible étant donnée la tension dans le club parisien à ce sujet, mais encore faut-il que tout le monde y trouve son compte pour un transfert au Real Madrid. Pour le moment, Florentino Pérez veut la jouer fine et ne se précipite pas pour faire une offre, alors que Nasser Al-Khelaïfi continue de mettre en exil l’international français. Cette stratégie inquiète toutefois au sein de la Maison Blanche, où Carlo Ancelotti craint de se retrouver le bec dans l’eau à la fin du mercato, c’est à dire avec personne ou presque pour remplacer Karim Benzema qui est parti un an plus tôt que prévu. L’attaque actuelle fait peur dans la capitale espagnole, et le changement tactique forcé de l’entraineur italien ne convainc pour le moment pas.

Deux relégations de suite pour Joselu...

La seule recrue de taille en attaque, c’est Joselu, l’international espagnol qui sort d’une saison pleine mais dont le profil reste inhabituel pour être l’attaquant de pointe d’un grand club européen. A 33 ans, le natif de Stuttgart a inscrit trois buts en quatre matchs avec la Roja, surfant sur sa très bonne saison avec l’Espanyol Barcelone, ce qui ne l’a pas empêché de connaitre la relégation pour la deuxième saison de suite, après avoir plongé avec Alavès également. Malgré cela, le Real Madrid l’a récupéré en prêt avec option d’achat. Une situation singulière pour Joselu, qui a connu plus de 10 clubs et déjà deux passages au Real dans sa carrière.

Personne ne le voit s’imposer cette saison au Real, mais si Mbappé ne bouclait pas son arrivée, son rôle prendrait tout de même de l’importance. Sur ESPN, il a confié son envie de réussir à Madrid, même si personne ne l’attend à ce niveau. Surtout à 33 ans. « Plus les saisons passent, mieux je me sens physiquement et mentalement. Cela a déjà été prouvé que les meilleurs joueurs au monde peuvent être encore plus performants après l’âge de 30 ans. Pour moi c’est vrai et je m’éclate actuellement. Je me sens jeune et en pleine forme, c’est un passage spécial dans ma carrière, et je ne veux pas que ça se finisse », a livré Joselu, persuadé qu’il a sa carte à jouer au Real Madrid cette saison. Mais si Mbappé devait signer en plus des présences de Vinicius et Rodrygo, alors le nouvel international espagnol pourrait bien passer aux oubliettes plus rapidement que prévu.