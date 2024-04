PSG ‍: Mbappé a rendez-vous en Suisse après le désastre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a les oreilles qui sifflent depuis mercredi soir et la défaite du PSG contre Barcelone. Le numéro 7 parisien a profité de cette pause accordée par Luis Enrique pour quitter Paris.

L'attaquant du Paris Saint-Germain le sait mieux que quiconque, son match face au Barça n'a pas été à la hauteur des attentes. Lui qui avait promis d'être imperméable à la pression et toujours présent lors des grands rendez-vous s'est totalement raté et a pris cher dans les médias, chez les supporters du PSG et évidemment sur les réseaux sociaux. Désormais, Kylian Mbappé n'a qu'une hâte, c'est de retrouver Barcelone mardi prochaine au stade olympique de Montjuic. D'ici là, la LFP a permis au club de la capitale de ne pas avoir de match de Ligue 1 ce week-end, et c'est pour cela que Luis Enrique avait programmé un léger décrassage jeudi matin et un jour de repos ce vendredi. Une coupure que Mbappé a utilisée pour se changer les idées.

Mbappé en Suisse pour se changer les idées

Rentré très agacé, mais déterminé, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain après la défaite, Kylian Mbappé a en effet pris la direction de la Suisse révèle Le Parisien. Jeudi après-midi, la star de l'équipe de France et du PSG était en effet à Genève pour visiter le salon de haute horlogerie Watches and Wonders. On le sait, le footballeur de 25 ans est fan de montres de prestige, et il était invité par la marque Hublot dont il est un des ambassadeurs. Apparu avec le sourire devant les photographes présents pour cet événement planétaire, Kylian Mbappé veut faire un peu le vide avant de revenir préparer le quart de finale retour de Ligue des champions qui pourrait être sa dernière apparition sous le maillot parisien dans cette compétition.

📸Kylian Mbappé at the Watches and Wonders event in Geneva. pic.twitter.com/yQ9LH6MHE2 — Kylian Mbappé Fan (@KMbappeTime) April 11, 2024

En attendant, du côté des dirigeants et du staff du PSG, on n'a aucun doute sur la motivation du meilleur buteur de l'histoire du club, on se demande seulement ce qu'il a pu lui arriver mercredi soir pour apparaître aussi peu déterminant contre une formation qu'il sera amené à croiser plusieurs fois par saison s'il rejoint comme convenu le Real Madrid la saison prochaine. Certains supporters, ayant appris que Kylian Mbappé avait filé vers la Suisse, ont malicieusement rappelé sur X (anciennement Twitter), la célèbre phrase que le joueur avait lancé à destination de Neymar après la défaite de l'an dernier au Parc des Princes face au Bayern Munich : « Il va falloir bien manger, bien dormir. »