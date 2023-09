PSG ‍: Kylian Mbappé va enfin parler

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Discret sur son avenir malgré un énième feuilleton médiatique à son sujet cet été, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris la parole. C'est pourtant prévu pour mercredi dans le cadre d'une conférence de presse avec les Bleus.

Auteur de 5 buts inscrits en trois matchs disputés avec le PSG, Kylian Mbappé a bien démarré la rentrée. Désormais, place à la trêve internationale et notamment à un match important face à l'Irlande, comptant pour les qualifications de l'Euro 2024. Le Français est toujours aussi discret concernant son avenir, malgré toutes les spéculations du mercato estival et un probable transfert au Real Madrid. Selon les informations de RMC Sport, le champion du monde pourrait enfin se présenter face aux médias, à l'occasion d'une conférence de presse en marge de ce match face aux Irlandais, le mercredi 6 septembre. Il est fort probable que toute l'attention soit plus centrée sur l'avenir de l'attaquant de 24 ans, plutôt que sur ce match de qualification.

Le capitaine Mbappé va (enfin) prendre la parole

A la veille de France-Irlande, prévu le jeudi 7 septembre, chez lui dans son jardin au Parc des Princes, Kylian Mbappé pourrait enfin dévoiler les coulisses de son été particulièrement mouvementé. D'abord mis de côté par la direction, il est désormais encore plus au cœur du projet du club de la capitale avec les départs de Lionel Messi et Neymar, ainsi que les arrivées de plusieurs de ses compatriotes. Le capitaine de l'équipe de France, s'il se présente réellement en conférence de presse, sera probablement très questionné sur son choix de rester au PSG et sur une prolongation ou un potentiel départ au Real Madrid l'année prochaine. Sous contrat jusqu'en juin 2024, année où se disputeront successivement l'Euro puis les JO, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision majeure pour la suite de sa carrière. Si tout ne sera pas dévoilé dès ce mercredi en cas de prise de parole, nul doute que l'ancien monégasque a prévu son coup, car il est rare de le voir se présenter face aux médias sans avoir quelques mises au point musclées à effectuer.