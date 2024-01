PSG ‍: Kylian Mbappé au Real Madrid, quelle régression ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé doit trancher entre une prolongation au PSG ou un départ vers le Real Madrid, qui le courtise toujours mais pas à n’importe quelles conditions. Sur le plan financier, le club espagnol lui promet un salaire en très nette baisse.

Personne ne s’y attendait, Kylian Mbappé a pris la parole après le sacre du Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions, mercredi soir face à Toulouse. Le capitaine de l’Equipe de France a confié que pour l’heure, il n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir alors que son contrat au PSG prend fin en juin. Une prolongation dans la capitale française ou un départ, probablement vers le Real Madrid, le dilemme est immense pour « KM7 ». Du côté de l’Espagne, la pression s’accentue chaque jour car Florentino Pérez ne souhaite pas attendre Kylian Mbappé pendant six mois.

Le président du Real Madrid souhaite une réponse de l’international tricolore dans le courant du mois de janvier, après quoi il renoncera à la signature de la star de la Ligue 1. Le vice-champion d’Espagne en titre ne veut pas se laisser dicter un timing et n’a pas non plus l’intention de faire n’importe quoi sur le plan financier. D’après les informations d’El Chiringuito, la prime à la signature de Kylian Mbappé ne sera pas déraisonnable en cas de signature dans la capitale espagnole. « Il ne recevra pas une prime de 100 ou 150 millions d’euros » a ainsi fait savoir le journaliste de l’émission, le célèbre Josep Pedrerol.

Un salaire divisé par deux pour Mbappé au Real Madrid ?

Des informations qui rejoignent celles délivrées quelques jours auparavant par la presse espagnole, qui indiquait que le salaire de Kylian Mbappé serait divisé par deux au Real Madrid par rapport à ce qu’il perçoit actuellement au PSG. A ce jour, l’attaquant de 25 ans touche près de 70 millions d’euros à Paris, un salaire qui va s’effondrer en cas de signature au Real Madrid où le joueur le mieux payé de l’effectif actuel (Kroos) émargerait à… 12 millions d’euros d’après les estimations. Un nouveau challenge sportif mais avec des sacrifices financiers ou une continuité au PSG avec un salaire délirant, Kylian Mbappé va devoir trancher rapidement la question de son avenir. La presse espagnole n’attend que ça… le Real Madrid et le PSG aussi.