Prolongation de Mbappé, le PSG prend la parole !

Par Guillaume Conte

A six jours du match face au Real Madrid, Leonardo a décidé de prendre la parole et a évoqué la situation de Kylian Mbappé.

Cela a été fait plus posément qu’après son dernier passage devant les micros, où il avait massacré l’arbitre de Nantes-PSG, pour une preuve de plus que le dirigeant parisien était toujours aussi passionné et clivant. Cette fois-ci, c’est dans les colonnes de L’Equipe que le directeur sportif du Paris SG s’est épanché. Avec d’entrée de jeu une question bien compliquée à répondre qui lui a été posée : « À six jours du choc à Madrid, qu'est-ce qui vous empêche le plus de dormir : la qualification en C1 ou la prolongation de Kylian Mbappé ? », a demandé le quotidien sportif, ce qui a eu le don de faire sourire le Brésilien. « Il est difficile de ne penser qu'à une seule chose. Quand on regarde où on en est, on ne peut pas oublier le parcours derrière. Il faut se souvenir qu'on sort d'une période de pandémie compliquée, qu'on a bien surmontée. Après, ne pas dormir la nuit, c'est mon quotidien. Quand je n'aurai plus ça, ce sera fini. Parce que c'est un boulot d'enthousiasme. C'est ma motivation », a livré Leonardo, avant de se pencher sur cet énorme dossier Kylian Mbappé.

Le PSG n'a pas fait d'offre folle à Mbappé

Le PSG a-t-il vraiment marqué des points ces derniers temps, avec la performance face au Real, l’offre financière copieuse, et le projet centré autour de l’attaquant français ? En tout cas, le dirigeant parisien a démenti toute proposition financière folle, expliquant même que l’argent était le dernier des problèmes entre le PSG et Mbappé. « Ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin », a assuré Leonardo, persuadé que c’est surtout la sensation d’être aimé, d’être désiré et d’être valorisé au PSG qui peut faire pencher la balance.

Le PSG va tout tenter pour Mbappé

En tout cas, si le Real Madrid est persuadé d’avoir quasiment gain de cause dans ce dossier, le Paris Saint-Germain n’a pas renoncé, et son dirigeant le fait clairement savoir. « Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. Je ne pense pas qu'il jugera sur le résultat contre le Real. On a une génération qui vient, on a des jeunes de la formation, on a l'envie de faire d'autres investissements. Ce qui a été fait par le Qatar depuis dix ans a amené le PSG parmi les grands. Aujourd'hui, le club est une réalité. Il est aimé, admiré, respecté », a souligné le directeur sportif brésilien. Si le PSG n’est plus regardé de haut en Europe, l’étranger fait toujours rêver les plus grands joueurs français, et c’est peut-être là-dessus que Paris peut se sentir impuissant face à l’attrait du Real Madrid. Mais en tout cas, le Paris SG n’a pas dit son dernier mot, et fera tout jusqu’au bout pour faire changer d’avis sa superstar Kylian Mbappé.