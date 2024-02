Mbappé zappe l'entrainement, le PSG ne prendra aucun risque

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Victime d'une grosse faute lors du 1/8e de finale de la Coupe de France contre le Stade Brestois, Kylian Mbappé s'est fait une frayeur. Paris ne va prendre aucun risque en prévision de la Ligue des Champions.

Buteur et plutôt remuant contre les Brestois, Kylian Mbappé est passé de peu à une fin de saison totalement différente, suite au tacle particulièrement appuyé de Lilian Brassier. L'attaquant français s'est finalement relevé sans grosse blessure et a terminé la rencontre. Néanmoins, à une semaine d'affronter la Real Sociedad à l'occasion des huitièmes de finale de la C1, le Paris Saint-Germain se veut prudent pour mettre toutes les chances de son côté. Ainsi, d'après les informations de Fabrice Hawkins, le club de la capitale ne va prendre aucun risque avec son buteur fantasque pour le match de Ligue 1 ce week-end face au LOSC. Le journaliste de RMC Sport affirme que le capitaine de l'équipe de France est resté pour faire du travail en salle.

Le PSG ne prend aucun risque avec Mbappé

❗️Kylian Mbappé est resté en salle comme beaucoup de titulaires, aucun risque ne sera pris ce week-end.

➡️ Un diagnostic plus précis sur l’état de sa cheville est attendu dans les 24h



🔹 Randal Kolo Muani s’est entrainé et devrait être apte pour ce week-end + 1/8e de finale LDC — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 8, 2024

Si une blessure à la cheville gauche est d'ores et déjà à exclure, un diagnostic plus précis sur l’état de la cheville de Kylian Mbappé sera fait dans les prochaines 24 heures. De quoi être fixé concernant l'état physique de l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 (20 buts inscrits en 19 matchs disputés). De plus, Randal Kolo Muani est de retour à l'entraînement et pourrait prendre la place de son compatriote sur le front de l'attaque parisienne lors du match contre Lille le samedi 10 février. Enfin, Nuno Mendes a effectué quelques exercices avec ses coéquipiers à l'entraînement. Le défenseur portugais sera certainement trop juste pour le match aller contre la Real Sociedad mais sa présence au retour pourrait être actée dans les prochaines semaines. Une bonne nouvelle pour le PSG qui préserve ses meilleures chances de poursuivre la suite de la compétition européenne.