Mbappé signe au Real, sa famille déjà attaquée ‍!

La presse espagnole cherche déjà des failles dans l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est sa mère qui est pointée du doigt pour avoir provoqué sa prolongation au PSG il y a deux ans.

Voilà sept ans qu’il annonce cet évènement, alors forcément, le jour où cela arrive, cela a été dignement fêté sur l’antenne d’El Chiringuito. Animateur de cette émission qui part dans tous les sens et parle de football et ses à-côtés jusqu’à des heures tardives, Josep Pedrerol a fait sa première annonce de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid il y a sept ans de cela. Depuis, dans des retournements de situations parfois incroyables, il s’était toujours trompé. Mais là, ce lundi 3 juin, la Casa Blanca a annoncé que l’attaquant français était désormais son nouveau joueur.

De quoi provoquer la totale jubilation de la part de l’animateur, pour qui il s’agit d’un grand jour pour le Real Madrid et ses aficionados. « Champions d'Espagne, d'Europe. Le meilleur stade du monde. Le meilleur coach du monde. Le meilleur président de l'histoire. Le prochain Ballon d'Or. Et maintenant, Mbappé… Chers Madridistas, que voulez vous de plus ? », a lancé l’animateur dont les participants à son émission ont forcément vécu en direct l’annonce du Real Madrid et ont joyeusement célébré cela.

Néanmoins, s’il était plutôt protégé en France et au PSG en raison de son statut énorme en France, même s’il comptait aussi ses détracteurs, Kylian Mbappé va découvrir la versatilité de la presse espagnole, qui a pu cracher sur Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema à la moindre mauvaise passe, et cherche toujours la petite bête pour mettre le feu. C’est bien évidemment le cas de Josep Pedrerol, qui dans sa prise de parole pour évoquer cette signature tant attendue, n’a pas pu s’empêcher de remuer le couteau dans la plaie. Le présentateur de la chaine MEGA a ainsi interpellé Fayza Lamari, la mère du joueur français, lui reprochant clairement sa décision de faire prolonger son fils au PSG en 2022, sous la pression du Qatar et d’Emmanuel Macron. Pour un résultat très décevant lors de ces deux années et surtout contraire aux intérêts de son fils.

Mbappé n'était pas chaud pour prolonger au PSG

« J’espère qu’un jour la mère de Mbappé nous dira ce qu’elle a ressenti après avoir renouvelé son contrat avec le PSG. Parce que Mbappé lui, était très mal », a balancé Josep Pedrerol, pour qui cette volonté de la principale décisionnaire du clan Mbappé d’accepter l’offre monumentale de Nasser Al-Khelaïfi n’était clairement pas celle de Kylian. Et ces deux années passées dans la capitale française n’ont en effet pas été les plus belles de l’attaquant français. La presse espagnole a tôt fait d’accuser Fayza Lamari d’être la grande coupable de cette prolongation décevante. Au point de rêver de la voir presque s’excuser d’avoir ainsi snobé le Real Madrid, et d’avoir empêché son fils de remporter la Ligue des Champions.