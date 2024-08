Mbappé ‍: Sept ans de malheur au PSG, l'Espagne se marre

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG incapable de faire sourire Mbappé, l’Espagne n'a pas pu s'empêcher de remuer le couteau dans la plaie après la victoire du club madrilène en SuperCoupe d'Europe ce mercredi soir.

Premier match, premier but et premier titre pour Kylian Mbappé, qui n’a pas manqué son entrée en jeu avec le Real Madrid ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame. L’attaquant français n’a pas forcément été incroyable et a plutôt laissé Jude Bellingham, l’homme du match, poser sa patte sur la rencontre face aux Italiens. Mais il a inscrit son premier but d’une belle frappe sur une passe de l’Anglais en utilisant sa vitesse et sa précision, deux choses qui semblaient lui avoir manqué ces derniers temps, que ce soit au PSG ou en équipe de France.

Un match, un titre européen pour Mbappé

Résultat, Kylian Mbappé affichait un très large sourire en raison de la victoire de son équipe, qui remporte donc la SuperCoupe d’Europe avec un succès 2-0 qui lance parfaitement la saison de la Maison Blanche. Et ce jeudi, au lendemain de cette rencontre, la presse espagnole se régale des promesses de l’ajout de Mbappé dans cette ligne d’attaque déjà incroyable. « En sept ans avec le PSG, il n’a pas réussi à gagner le moindre titre européen. En un jour avec le Real Madrid, il en a déjà gagné un. C’est ça d’être dans le meilleur club du monde », a trôné Bernabeu Digital, pour qui l’histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid est déjà incroyable.

De quoi lui donner un large sourire, ce que Marca n’a pas pu s’empêcher de remarquer. « Depuis qu’il a quitté le PSG, il semble heureux comme jamais, et le sourire ne le quitte plus. C’est signe d’une volonté de longue date de signer, et précurseur d’une intégration réussie », assure même le journal madrilène, pour qui Mbappé aurait du quitter le PSG depuis longtemps. Il faudra voir comme les choses se passent quand les résultats ou les performances seront moins convaincantes, mais pour le moment, l’attaquant français réalise un début d’aventure parfait au Real, et c’est le club parisien qui en prend pour son grade au passage pour ne pas avoir su offrir ces titres à son joyau malgré sept ans de présence.