Mbappé reste au PSG, il fixe une condition

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas voulu confirmer qu'il avait annoncé son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison à ses dirigeants. De quoi ouvrir la porte à un possible retournement de situation.

Cela serait probablement le plus gros séisme de ces dernières années dans le football, mais tant que rien ne sera officialisé, tout est possible. Annoncé sur le départ du PSG depuis le mois de janvier, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale n'a toujours pas confirmé sa décision de ne pas prolonger avec Paris, tout comme Paris n'a pas officialisé le départ de son attaquant vedette. Alors, même si cela semble hautement improbable, certains veulent encore croire que Kylian Mbappé pourrait changer d'avis et s'offrir une nouvelle prolongation avec le club de Nasser Al-Khelaifi. Faute d'information, et même si Luis Enrique a lui déjà fait savoir qu'il devra se passer de Mbappé la saison prochaine, le joueur de 25 ans fait encore fantasmer.

Mbappé prêt à changer d'avis ?

Au micro de RMC, Pascal Dupraz fait partie de ceux qui croient encore possible un revirement de situation entre Kylian Mbappé et le PSG, au détriment du Real Madrid. « Vous avez dit que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid. Mais malgré tout, j’ai encore envie de croire au suspense, car même si les dirigeants madrilènes et le clan Mbappé ont décidé de la date d’une annonce, il y a peut-être la perspective d’une double confrontation entre le Real et le PSG en Ligue des champions. Kylian Mbappé ne veut pas être embarrassé avec cela et c'est peut-être pour cela qu'il ne parle pas, mais moi, j'ai envie d’être égoïste et d’encore rêver. J’ai envie de rêver que grâce à la victoire du Paris Saint-Germain en Champion’s League, et bien que Mbappé tout d’un coup se dise : pourquoi pas rester ? On peut aussi se demander si le Real Madrid a réellement les armes financières pour se l’offrir ou si un troisième larron ne frappe pas à la porte. Tout ceci fait que moi je fantasme », a confié l'ancien entraîneur.

🗣💬"J'ai encore envie de rêver. Une victoire du PSG en C1 pourrait peut-être lui donner envie de rester. J'ai peur qu'il quitte le championnat français"



Pascal Dupraz veut croire qu'il reste encore du suspense quant à l'avenir de Mbappé, annoncé avec insistance au Real Madrid. pic.twitter.com/20ELFz6Q5n — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) March 23, 2024

Pascal Dupraz n'est pas le seul à ainsi croire au Père Noël, même si les réactions sur X sont plutôt inverses au membre des Grandes Gueules du Sport. En effet, nombreux sont ceux qui sont persuadés que Kylian Mbappé est justement ultra motivé à l'idée de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain avant de tirer sa révérence et signer au Real Madrid. Alors bien évidemment, tant que le contrat liant la star française et le club de Florentino Perez ne sera pas signé, il y a la place pour rêver. Mais pour encore combien de temps ?