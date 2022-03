Mbappé refuse cette offre, le PSG et Madrid savent la vérité !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le PSG abat ses dernières cartes pour conserver Kylian Mbappé la saison prochaine. Les Parisiens tablent sur des offres salariales démesurées mais qui ne font pas plier la volonté de départ du Français.

Si Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG à la dernière minute du match aller face au Real Madrid, au rayon des transferts ce sont les Madrilènes qui jubilent. La prolongation du jeune prodige français est toujours attendue à Paris mais elle n'arrive pas. Pour le moment, c'est bel et bien une signature au Real de Mbappé la saison prochaine qui tient la corde. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer pour le PSG. Le club parisien a recruté des stars pour entourer le Français l'été dernier avec Messi, Ramos ou Wijnaldum. Il l'a couvert de louanges en en faisant sa star principale. Maintenant, il lui offre un pont d'or.

45 millions d'euros nets mais Mbappé ne change pas d'avis

En effet, les Parisiens sont plus incisifs ces derniers jours, jouant leur va-tout dans ce dossier. Ils ont proposé un salaire de 85 millions d'euros bruts, soit 45 millions d'euros nets annuels à Kylian Mbappé. Une offre colossale que peut se permettre QSI grâce à des fonds presque illimités. De quoi mettre le joueur au centre du projet parisien et lui permettre de monter très haut dans le classement des joueurs les mieux payés au monde.

A Barcelona official is convinced that Kylian Mbappe will sign for Real Madrid 👀 pic.twitter.com/sNSLaRFcnU — GOAL (@goal) March 4, 2022

Mais, cela ne suffit pas. Les rêves madrilènes de Kylian Mbappé ne semblent pas avoir de prix puisque le journal espagnol AS affirme que le joueur de 23 ans ne compte pas accepter la proposition de ses dirigeants. « Même pour tout l'or du monde, je ne renouvellerais pas avec le PSG », aurait-il même déclaré. Financièrement, le PSG a tout fait mais cela ne fonctionne pas. Pour faire changer d'avis son joueur, ne reste plus qu'une solution au PSG : battre et éliminer le Real mercredi prochain avec la meilleure impression possible. C'est la seule manière pour qu'il soit séduit par le projet parisien.