Kylian Mbappé à Liverpool, cette photo fait le buzz

La famille Mbappé fait parler l'Angleterre depuis samedi. Après le visage enjoué de Kylian Mbappé sur le penalty raté de Kane, c'est un cliché de sa mère avec un fan de Liverpool qui suscite beaucoup plus d'enthousiasme. Un transfert du prodige chez les Reds est-il possible ?

Une image vaut mille mots. C'est ce qu'ont pensé les supporters de l'équipe d'Angleterre avec le cliché devenu célèbre de Mbappé exprimant son soulagement après le penalty manqué d'Harry Kane. Un moment qui est loin d'avoir fait plaisir aux sujets du nouveau roi Charles III. Mais, ceci devrait être vite oublié après la divulgation d'un autre cliché mettant en scène la famille Mbappé sur les réseaux sociaux. La mère du joueur du PSG, Fayza Lamari, a posé avec un supporter de Liverpool dans les gradins du Al Bayt Stadium et a enflammé les rédactions spécialisées dans le mercato outre-Manche, notamment parce que la maman de la star de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain montre le logo des Reds, tout comme le supporter anglais. Tout cela en sachant que cette photo allait évidemment surgir sur les réseaux sociaux.

Ok just to put a brightener on the England loss for liverpool fans.. this is my boy.. I will not say what she said but this is @KMbappe mum @LFCTransferRoom @TheRedmenTV 🫡😜 #LFC #ENGFRA pic.twitter.com/mg6cU6hU8S