Mbappé n'ira pas à Madrid, une finale PSG-Liverpool

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

À l'aube d'une année 2024 décisive dans la carrière de Kylian Mbappé, l'heure est au choix fatidique. Prolonger à Paris ou enfin rejoindre le Real Madrid, qui selon deux journalistes de la chaîne L'Equipe, n'a pas besoin du Français pour performer.

À partir de janvier, Kylian Mbappé aura l'opportunité de négocier avec n'importe quelle équipe. Évidemment, le PSG essaye toujours de prolonger son joyau, tandis que le Real Madrid aimerait encore recruter l'attaquant français, mais se méfie après plusieurs refus au cours des dernières années. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, un débat a été lancé, celui qui porte sur l'utilité de signer Kylian Mbappé pour les Merengues. Le club espagnol a remporté la Ligue des Champions sans Mbappé et possède des joueurs talentueux comme Vinicius Junior et Jude Bellingham. Pour deux journalistes du média sportif, Mbappé ne doit surtout pas aller à Madrid et doit rester au PSG, ou alors tenter une expérience plus inédite, en Premier League, où un club attend son arrivée avec impatience.

Paris ou Liverpool, ils balayent le Real pour Mbappé

« Kylian Mbappé rêve du Real Madrid depuis toujours et il leur a mis trois vents. Si c'était vraiment le rêve de sa vie, et que le Real Madrid était le club qui pouvait le faire devenir Ballon d'Or, il y serait allé. À chaque fois il préfère le PSG. C'est le club qui lui faut. Il n'y a que le PSG qui peut le payer à ce tarif-là et le Real Madrid n'a pas absolument besoin de lui », explique Carine Galli, qui estime que le joueur de 25 ans n'a pas besoin d'aller au Real Madrid et que le club idéal pour sa carrière est toujours le PSG. Un avis partagé par Grégory Schneider. « Ils (Real Madrid, NDLR) n'ont pas besoin de lui. Mbappé veut le pouvoir et le contrôle, le Paris Saint-Germain lui donne. Liverpool est placé et Mbappé pourrait être le visage de ce club, dans le meilleur championnat du monde » affirme le chroniqueur qui n'envisage pas un transfert en Liga mais plutôt en Angleterre, là où l'équipe de Jürgen Klopp essaye d'attirer le capitaine de l'équipe de France depuis plusieurs saisons.

Bien évidemment, ces déclarations ne sont pas passées inaperçues même en Espagne, même en ce jour de Noël. Le site spécialisé DefensaCentral reprend les propos des deux journalistes, mais rappelle quand même que c'est toujours le Real Madrid qui est le grandissime favori pour accueillir Kylian Mbappé la saison prochaine. L'hypothèse d'un transfert payant lors du mercato d'hiver, étant repoussé également par le média madrilène. Au fil des jours, la tension commence à remonter tout comme cela l'avait été l'été dernier, le dossier Mbappé étant forcément suivi par toute la planète football.