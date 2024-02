« ‍Mbappé n’a rien choisi ‍», Jérôme Rothen relance le PSG ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Depuis samedi, les déclarations se multiplient au sujet du choix qu'aurait fait Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. Proche du clan Mbappé, Jérôme Rothen a tout démenti.

A force d'entendre des journalistes français dire que finalement le joueur français de 25 ans avait décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour signer à Madrid, l'idée générale était désormais que le seul suspense concernait la date de l'officialisation de son choix. Et quand dimanche soir, Laure Boulleau, ambassadrice officielle du PSG a affirmé sur Canal+ que pour la première fois, des sources concordantes, lui avaient dit que Kylian Mbappé partirait de Paris en fin d'année, tout a basculé. Oui, mais voilà, Jérôme Rothen, proche de Kylian Mbappé et de son entourage, au point même d'avoir eu droit à une des rares interviews de l'attaquant tricolore, révèle ce lundi soir que tout cela est une pure invention et que la star du Paris Saint-Germain n'a pas encore tranché au sujet de son avenir.

Rothen annonce un scoop sur Mbappé

Selon @RothenJerome, Mbappé n'a pas fait son choix. pic.twitter.com/asWBxdgraP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 5, 2024

Dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du PSG s'est amusé que l'on puisse débattre de la manière dont Kylian Mbappé doit annoncer son départ des champions de France. « Je le dis, Kylian Mbappé n’a pas choisi. Ecoutez moi ! Ce sont les infos de JR25 (Ndlr : le surnom que s’est donné Jérôme Rothen), et JR25 ne se trompe jamais. Vous préférez Laure Boulleau à moi ? (rire) », a lancé celui qui a désormais son talk-show. Un avis qui est à prendre au sérieux, Rothen ayant souvent eu de bonnes infos sur le dossier Mbappé dans le passé.

Cette sortie de l'ancien footballeur a évidemment fait le bonheur des réseaux sociaux où certains estiment que pas mal de ceux qui ont fait des annonces sur l'avenir du joueur ont surtout joué à pile ou face en espérant pouvoir ensuite dire qu'il avait eu le scoop. Une formule dont s'amuse Yacine Hamened, membre de Paris-United : « Mais il avait choisi, il paraît. En tout cas ce qui est bien, c'est qu’une partie des gens pourront dire je vous l'avais dit Reste à savoir qui pourra le dire .»