Mbappé n’a pas signé au Real, la preuve ultime 

Par Guillaume Conte

L'annonce d'un accord pour finaliser la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid a glacé le sang des supporters du PSG. Ce n'est pas le cas, et l'attaquant français discutera même avec ses dirigeants avant la fin du mois.

Les rumeurs ne risquent pas de s’arrêter sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Tout reste encore possible dans ce dossier, notamment parce que le joueur a récemment confié qu’il n’avait tout simplement pas pris de décision au sujet de son avenir. Néanmoins, en Espagne comme en France, on annonce des négociations avancées entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid, pour une arrivée en toute tranquillité cet été pour zéro euro. La pression monte, et Florentino Pérez exige une réponse claire avant le 15 janvier, tout en lui proposant un salaire nettement en baisse par rapport à celui que le PSG met sur la table, et le président espagnol ne compte pas se mettre à genoux devant le clan de l’ancien monégasque.

Le PSG et Mbappé ont rendez-vous

De son côté, le Paris SG est aussi passé à l’offensive, avec la sortie de Nasser Al-Khelaïfi dans plusieurs médias nationaux pour faire comprendre qu’il avait confiance dans ce dossier, et que le meilleur choix de Mbappé était bien évidemment de rester dans la capitale française. Un bras de fer pour le moment courtois, même si du côté des suiveurs parisiens, on essaye d’éteindre l’incendie provoqué par l’information révélant la signature d’un premier accord entre Mbappé et le Real. Pour le compte très bien informé PSGInside_Actu, il est impossible que le kid de Bondy se soit déjà engagé avec la Casa Blanca.

Pour la simple et bonne raison qu’il n’a en effet pas fait son choix, et qu’il continue de discuter avec le PSG. La preuve, une réunion est prévue avant la fin du mois de janvier avec les dirigeants parisiens pour discuter encore d’une éventuelle prolongation. Si cela n’engage à rien, ce point à venir démontre que tout le monde a encore sa chance. Et le compte de préciser que, par tout le monde, il y a aussi des nouveaux arrivants qui vont essayer de rafler la mise, notamment l’Arabie Saoudite, qui n’a cependant quasiment aucune chance, mais surtout d’autres équipes de Premier League comme Liverpool. Le feuilleton pourrait encore durer, même s’il n’est pas à écarter que Mbappé, qui a annoncé son plan en grand, prenne sa décision rapidement et l’annonce tout d’abord au Paris SG, puis au reste de la planète football, d’ici un mois et la reprise de la Ligue des Champions.