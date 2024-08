Mbappé ‍: Le Real Madrid ne sera pas freiné par le SM Caen

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a surpris tout le monde en rachetant le Stade Malherbe de Caen. Homme fort du club normand, Pierre-Antoine Capton a bien fait comprendre que le joueur restait concentré à 200 % sur sa carrière tout de même.

Si Kylian Mbappé a joué un tournoi d'essai pour le Stade Malherbe de Caen quand il était enfant, personne ne le voyait revenir si tôt dans le Calvados. Encore moins en tant qu'actionnaire majoritaire de la formation de Ligue 2. C'est pourtant devenu la réalité dans la semaine quand l'attaquant du Real Madrid a racheté 80% des parts du club via son fonds d'investissement Coalition Capital. La nouvelle a fait le tour du monde et a décontenancé les supporters caennais. Il n'est pas courant d'avoir un propriétaire âgé de seulement 25 ans et toujours en activité dans le football.

Sérieux et terroir caennais avec Kylian Mbappé

Actionnaire minoritaire à hauteur de 20% dans le capital du SM Caen, Pierre-Antoine Capton restera co-propriétaire du club normand. L'homme d'affaires et de médias s'est exprimé dans Ouest-France sur l'arrivée du capitaine des Bleus à Caen. Il s'est félicité du gain de notoriété mondiale réalisé depuis l'annonce de la revente. Il a défendu le sérieux du nouveau projet, s'attaquant aux détracteurs de Mbappé qui estimeraient que l'attaquant ne serait pas assez lié au SM Caen.

« Très vite, les échanges avec Coalition Capital ont été de loin les plus constructifs. Il y a des valeurs communes : l’excellence sportive, l’engagement communautaire et l’exigence m’ont laissé penser que le club pouvait sans doute progresser grâce à eux. C’était une évidence. […] Le club est la propriété d’un joueur qui a porté le maillot du club quand il était jeune (à l’occasion d’un tournoi, sans jamais être licencié au club), on ne peut pas faire mieux. Il y a évidemment un effet Kylian, c’est le meilleur joueur du monde et un modèle pour tous. Mais il est un joueur du Real Madrid et il va être focalisé à 200 % sur son nouveau club. Il aura forcément un avis et quand vous l’entendez parler de notre équipe, c’est assez fascinant, il est incroyable. L’essentiel pour moi était de faire progresser le club. C’est l’ambition », a t-il affirmé dans les colonnes de Ouest-France. Le maintien en poste du populaire Nicolas Seube enverrait le meilleur message possible aux supporters sur la préservation de l'identité caennaise. Et cela en prend la direction selon l'intéressé.

« Nicolas (Seube) a été formidable depuis son arrivée et tout le monde se réjouit de sa position. Il ne faut pas croire tout ce qu’on va lire sur le club. Il n’y a jamais eu autant d’articles sur le Stade Malherbe : en Chine, sur France Inter ou Bloomberg, tout le monde connaît maintenant le SM Caen. We Are Malherbe est déjà dépassé », a ironisé Pierre-Antoine Capton, pour qui il n'est pas forcément question pour le clan Mbappé de tout balayer dès son arrivée.