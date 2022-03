Mbappé fait une demande à la Messi, le PSG dit oui !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté pour conserver Kylian Mbappé, le PSG est forcément désireux de tout tenter pour convaincre son attaquant de continuer l’aventure.

Cela sera très compliqué car le Real Madrid est persuadé que le rêve de l’international français sera plus fort que tout, et donc que les dirigeants parisiens n’ont absolument aucune chance. Du côté du Paris SG, le leitmotiv est connu : tant qu’il y a de l’espoir, il va falloir tout tenter pour faire douter Mbappé. Cela passe de garanties sportives, avec un effectif à reconstruire en partie autour de joueurs capables d’élever encore le niveau du PSG. Des garanties aussi au niveau du standing, avec l’assurance pour Mbappé qu’il sera la tête d’affiche de ce Paris centré sur celui qui en est largement le meilleur joueur cette saison. Mais aussi des assurances financières. Le PSG peut aligner les millions et les propositions effectuées ces dernières semaines permettent à Mbappé de savoir ô combien l’Emir du Qatar a envie de le voir rester à Paris. Mais il y a aussi d’autres leviers, et notamment un qui a fait le buzz cette semaine.

Les sponsors que Mbappé n'aime pas

Droit à l’image, sponsors visés et tolérance de la FFF... Mbappé, les dessous d’un boycott qui fera date

En effet, ce mardi, Kylian Mbappé a refusé de prendre part aux opérations des sponsors de l’équipe de France. L’avocate de l’international français discutait depuis quelques temps avec la fédération pour alerter sur cette charte de l’international qui date de 2010, et qui ne plait pas à tout le monde. Notamment en ce qui concerne le droit à l’image, puisqu’en tant que joueur vedette de l’équipe de France, Mbappé était sollicité par tous les partenaires pour être utilisé lors des campagnes publicitaires. Et il y a certaines sociétés de paris sportifs, ou pouvant causer des problèmes pour les enfants (boisson gazeuse, fast food), qui ne conviennent pas aux combats personnels que mène Kylian Mbappé. L’ancien monégasque rétribue à des associations de protection ou de soutien à l’enfance l’ensemble de ses droits à l’image depuis ses débuts en professionnels. A son arrivée au PSG, il n’avait de toute façon pas pu négocier à son avantage ce fameux droit à l’image, contrairement à un Lionel Messi qui en a la totale gestion par exemple. Cela permet à l’Argentin, qui ne court pas après les contrats, de pouvoir refuser librement, y compris certains sponsors du PSG, si jamais cela ne lui convient pas.

Le PSG prêt à tout lui accorder

C’est ce que recherche Kylian Mbappé avec l’équipe de France, mais ce que Nasser Al-Khelaïfi est également prêt à lui octroyer. Ce jeudi, Le Parisien confirme ainsi que le PSG ne s’oppose pas à la demande de son numéro 7 de gérer intégralement ses droits à l’image. Une nouveauté qui permet de peser encore un peu plus dans les efforts que le PSG réalise pour séduire son attaquant. Cela assurerait ainsi une énorme somme supplémentaire directement dans les revenus de Kylian Mbappé, qui a prévu de continuer à revers ces montants à des associations de son choix. Quitte a ensuite faire librement ses choix de ne pas apparaitre auprès de sponsors qui ne correspondent pas à sa ligne de conduite.