Mbappé exige plus d'argent à Madrid, ça l'écoeure

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Les révélations de The Athletic sur le contentieux financier entre le Real Madrid et le clan Mbappé ont évidemment été commentées. Et pour ce journaliste vedette, le joueur du PSG va beaucoup trop loin.

Depuis 48 heures on en sait un peu plus sur les négociations en cours entre Florentino Perez et Kylian Mbappé. Si le président des Merengues est déterminé à faire signer l'attaquant français, et si ce dernier donne clairement l'avantage au Real Madrid, l'offre revue à la baisse transmise par le club espagnol a tout bloqué. Désormais, chacun attend que l'autre fasse un effort et forcément, c'est très mal vu du côté espagnol. En marge du match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le Real Madrid, Josep Pedrerol, star du journalisme sportif de l'autre côté des Pyrénées, est revenu sur cette bataille à coups de millions d'euros. Le journaliste vedette d'El Chiringuito s'est emporté contre Kylian Mbappé dont il ne supporte pas l'appétit financier et surtout le souhait de ce dernier d'être le joueur le mieux payé du club.

Mbappé mieux payé que Bellingham ?

Evoquant l'article de The Athletic, notre confrère espagnol a dit tout le mal qu'il pensait de l'attitude du numéro 7 du Paris Saint-Germain. « L’idée de Madrid, ce n’est pas de marchander, Mbappé devra accepter les conditions du club. Il ne faut pas oublier qu’il y aura de très nombreux bonus prévus dans son contrat. Et comme il est bon, il les touchera, comme jamais personne d’autre n’a touché des bonus. Quand on gagne le Ballon d’Or avec le Real Madrid, c’est un bonus de 5 millions d’euros et s'il le gagne plusieurs fois il touchera plusieurs fois 5ME. Madrid doit lui dire qu’il aura ces bonus, mais que sinon il gagnera autant que les autres joueurs. Lui veut gagner plus que Bellingham, mais si quelqu’un arrive en disant, je veux gagner un euro de plus que Bellingham, il ne mérite pas de jouer à Madrid », s'est énervé Josep Pedrerol que cette situation agace au plus haut point visiblement.

🤯 "Si MBAPPÉ llega pidiendo UN EURO MÁS que BELLINGHAM NO merece jugar en el MADRID".@jpedrerol, rotundo en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/wcIqhP1rLC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 14, 2024

En attendant, interrogé sur Canal+ après le match de Ligue des champions en Allemagne, Aurélien Tchouaméni n'a pas tapé en touche sur ce sujet de la possible venue de Kylian Mbappé à Madrid. Répondant à Philippe Carayon en direct de Leipzig, l'international tricolore du Real n'a pas caché qu'il y avait une certaine impatience dans le vestiaire madrilène au sujet de la venue ou non du joueur du PSG. « S’il m’a donné sa décision ? Bah non ! Et puis même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit ! (sourire) C'est sur, on en parle dans le vestiaire de temps en temps, parce qu'on sait que c'est un sujet important et que ça fait pas mal d'années que c'est un sujet important. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir », a confié Aurélien Tchouaméni.