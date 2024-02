Mbappé est furieux, Madrid a baissé son offre ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a beau être très proche du Real Madrid, il refuse de donner son accord à Florentino Perez. L'écart financier entre le PSG et Madrid est trop important et l'attaquant attend mieux.

Peu importe si de nombreux journalistes affirment que Kylian Mbappé a définitivement choisi de quitter librement le Paris Saint-Germain pour s’engager la saison prochaine avec l’actuel leader du championnat d’Espagne, la réalité est que pour l’instant le numéro 7 français du PSG n’a toujours rien officialisé. Il ne s’agit cependant pas d’un banal problème de timing pour faire cette communication attendue par toute la planète football, car The Athletic, citant des sources venant de Paris SG, du clan Mbappé et du Real Madrid, assure que c’est bien l’aspect financier qui bloque totalement un possible accord entre le champion du monde 2018 et Florentino Perez. Le président du Real Madrid a transmis son ultime offre et elle n'a pas été acceptée par Kylian Mbappé et ceux qui le conseillent.

Madrid baisse son offre pour Mbappé

Journaliste du puissant média sportif anglo-saxon, Mario Cortonega précise que les Merengue, qui en 2022 avaient offert à Kylian Mbappé une prime à la signature de 130 millions d'euros et un salaire de 26 millions d'euros par an pour qu'il s'engage immédiatement, ont revu leur proposition à la baisse en 2024. Et cela même si le joueur français aura la certitude d'être le mieux payé du vestiaire madrilène s'il s'engage pour la saison prochaine. De son côté, le Paris Saint-Germain propose une prolongation avec un salaire net de 75 millions d'euros par an à son attaquant vedette avec différents bonus. Il y a donc un décalage énorme qui pose un gros problème au point de bloquer les négociations.

Le président du Real Madrid avait demandé à Kylian Mbappé, avec qui il a parlé directement, de répondre avant la fin du mois de janvier, mais il n'a pas eu de réponse. « Au départ, Mbappé avait envoyé des signaux positifs à Madrid, et l'ambiance quant à un accord était favorable ces dernières semaines. L'optimisme était tel qu'il a été dit à Carlo Ancelotti que tout indiquait que le Français serait à sa disposition dès l'été prochain. Toutefois, les sources consultées affirment que l'entourage du joueur est divisé sur la manière de procéder. Selon eux, des voix importantes dans le camp de Mbappé soulignent que l'offre de Madrid est inférieure à ce que Mbappé gagne au PSG, ou pourrait gagner auprès d'un autre prétendant potentiel », précise notre confrère, qui explique que du côté du joueur de 25 ans on attend que Madrid revienne avec une offre revue à la hausse.

Cependant, The Athletic confirme que tout semble indiquer que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Et si Nasser Al-Khelaifi serait évidemment comblé que l'ancien monégasque prolonge au PSG, le président qatari des champions de France est serein dans la mesure où son joueur a déjà tourné le dos à un bonus de 80 millions d'euros qu'il devait toucher cette saison en échange de sa sortie du loft l'été dernier. A voir qui dans ce bras de fer à distance entre Madrid et Mbappé fera le premier geste pour tenter de finaliser une opération décidément bien compliquée.