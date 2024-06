Mbappé et Cazarre, le divorce le plus brutal de France

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

En décidant de quitter librement le PSG et en tenant des propos assez musclés, Kylian Mbappé ne s'est pas fait que des amis. Julien Cazarre a frappé fort sur la nouvelle star du Real Madrid.

L'ancien trublion de Canal+, désormais sur RMC, est un fan absolu du Paris Saint-Germain et il n'a pas attendu le rachat par le Qatar pour le devenir. Alors, au moment où Kylian Mbappé a décidé de vider son casier au Parc des Princes, Julien Cazarre a décidé que lui devait vider son sac concernant le désormais ancien numéro 7 du PSG. Car JC estime que non seulement les propos de Kylian Mbappé la semaine passée à l'occasion d'une conférence de presse sont inadmissibles, mais qu'en plus le meilleur buteur de l'histoire des champions de France devrait avoir honte de se présenter presque en victime. Dans un entretien accordé à Paris United, Julien Cazarre a fait du Julien Cazarre sur Kylian Mbappé et forcément cela n'est pas du tout politiquement correct. Car c'est peu dire que l'animateur du Cazarre enchainé n'a pas du tout aimé la manière dont l'attaquant français s'est comporté.

🎥 En avant-première pour tous nos membres : Entretien cash avec JULIEN CAZARRE !



Bilan de la saison, Luis Enrique, Mbappé…https://t.co/coWtg3Fp10



🔴🔵 Souscrivez, devenez membre et bénéficiez de contenus exclusifs ! @mouss75_paname pic.twitter.com/t2SlXeh8Wz — Paris United (@parisunited75) June 11, 2024

Alors, ne comptez pas sur Julien Cazarre pour faire de la poésie au moment de parler de Kylian Mbappé et de son entourage. « Mbappé au Real Madrid, bon débarras. La famille Mbappé j’en n’en peux plus. Je n’en ai rien à foutre qu’il marque des buts, au bout d’un moment il me rongeait. Qu’il se barre. Même si on est moins bon l’an prochain, de toute façon on n’a rien gagné de plus avec lui. La mère de Mbappé c’est comme la mère de Rabiot, allez, barrez-vous, on verra si elle fait son cirque à Madrid (…) Au-revoir et bon débarras ! C’est lui qui veut se barrer et il dit que c’est le PSG qui est ingrat. On lui a dit « on t’aime », « on veut que tu restes avec nous », il a chouiné avant de dire « non ». Il a demandé que l’on vire tout le monde, on a dit OK. Il a demandé qu’on mette ses potes, on a dit OK. Mais il se barre et c’est nous les ingrats. On a insulté Neymar, on a insulté Verratti pour lui. Et le mec s’en va en nous faisant un bras d’honneur », s'offusque, avec forcément un brin de mauvaise foi et de malice, Julien Cazarre, lequel est à la hauteur de sa réputation. Trublion un jour, trublion toujours, tout cela étant à prendre avec l'humour et le second degré chers à l'ancien animateur de J+1.