Mbappé est loin du top niveau, l'aveu d'Haaland

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a encore du travail et ne mérite pas d'être sur le podium des meilleurs joueurs au monde selon Erling Haaland.

Le Ballon d’Or et The Best sont passés, les discussions sur les récompenses individuelles et le statut de meilleur joueur du monde vont donc être reléguées au second plan pour quelques temps. Néanmoins, Robert Lewandowski court toujours après son Ballon d’Or, ce qui a le don d’agacer beaucoup en Allemagne, où on estime que sans l’annulation de l'édition 2020, le Polonais aurait déjà récolté un titre mérité. C’est aussi l’avis de ses rivaux en Bundesliga, et notamment de celui avec qui il lutte régulièrement. Erling Haaland a été interrogé par la télévision norvégienne sur le podium qu’il aurait désigné s’il avait été choisi pour désigner le Ballon d’Or ou The Best. Pour le Scandinave, aucun problème, Robert Lewandowski est le meilleur joueur du monde en ce moment.

Messi plutôt que Mbappé

« Pour qui j’aurais voté ? C'est une bonne question. Si c'était pour l'année dernière, je dirais Robert Lewandowski. Oui, Lewandowski numéro un », a lancé un Erling Haaland qui a ensuite été interrogé sur la suite de son podium. Pas de Kylian Mbappé à l’horizon, même si l’un des deux élus évolue bien au PSG. « Et puis, pour moi, Karim Benzema, qui était aussi fantastique. Mais je le dirais aussi à propos de Lionel Messi, qui a été exceptionnel. Donc Benzema et Messi partageraient la deuxième et la troisième place », a lancé l’attaquant du Borussia Dortmund, qui fait donc la place aux trentenaires dans son classement des meilleurs joueurs au monde. Il faut croire que la nouvelle génération n’a pas encore réussi à prendre la relève, et Haaland comme Mbappé vont probablement devoir encore au moins attendre une année de plus afin de passer devant les tauliers du football du 21e siècle.