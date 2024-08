Mbappé de retour, une polémique éclate déjà

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid mercredi et le club espagnol a évidemment mis en ligne les photos de la star française à l'entraînement. Dispensé de tournée d'été, Mbappé provoque déjà une première polémique.

La petite histoire retiendra que c'est le mercredi 7 août 2024 que Kylian Mbappé s'est installé dans la peau d'un joueur du Real Madrid, le joueur français de 25 ans ayant repris le chemin de la salle en présence de Carlo Ancelotti et d'Antonio Pintus, le préparateur physique avant de participer ce jeudi à son premier entraînement collectif. Forcément, le club de Florentino Perez a médiatisé cette arrivée, et des millions de fans des Merengue se sont réjouis de voir enfin Mbappé entamer la saison sous la tunique blanche. D'autant plus que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est apparu très affûté à son retour de ses courtes vacances après l'Euro, alors même que ses coéquipiers étaient en tournée aux Etats-Unis. Une tournée dont il a été dispensé, ce qui a évidemment fait bondir les supporters du PSG, lesquels n'ont pas oublié tout ce qu'il s'est dit sur l'absence de Kylian Mbappé l'an dernier pour la tournée en Asie et l'effet désastreux que cela aurait eu sur la forme physique du joueur avec Paris et l'équipe de France.

Mbappé en forme olympique à Madrid

Constatant que le champion du monde 2018 affichait une condition physique, les fans madrilènes ont vanté les mérites d'Antonio Pintus, qui avait donné un plan que Kylian Mbappé devait respecter, ce qui a visiblement été le cas. Pour les supporters du Paris Saint-Germain, tout cela confirme que les excuses trouvées au Kid de Bondy pour justifier son énorme passage à vide de la saison passée, à savoir une préparation tronquée, étaient bidons. Journaliste pour RMC, et fans du PSG, Pierre Dorian a rappelé que lorsque Mbappé était privé de tournée en Asie c'était un scandale, alors que lorsque Madrid fait la même chose, c'est une bonne idée. « C’est donc parce qu’il a raté cette tournée qui est un boulet pour la préparation que Mbappé n’a pas été bon la saison dernière. Les explications simplistes ne résistent jamais à l’épreuve de la réalité (...) Je lui souhaite le meilleur. Je me bats contre les explications simplistes, le story telling manipulateur et les mensonges », a lancé notre confrère.

Une prise de position partagée par de nombreux internautes, lesquels estiment que de nombreux observateurs ont été très gentils avec Kylian Mbappé en mettant sur le dos du PSG sa méforme pendant plusieurs mois. Cela n'est cependant pas l'avis de tout le monde. « Pintus tu es un sorcier. Mbappé va nous remettre des pointes de vitesse à 37km/h on va rien comprendre à notre vie. J’ai très TRÈS hâte qu'il fasse taire les mauvaises langues », « Il a fait gagner le PSG pendant 6 ans. Il a passé la dernière année au purgatoire. Si tu ne peux pas comprendre que cela a pourri sa dernière saison, c’est à désespérer de tout », chacun y va de son avis sur le retour en forme de Kylian Mbappé. Il faudra désormais attendre de voir ce que tout cela va donner sur les terrains de Liga et de Ligue des champions.