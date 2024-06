Kylian Mbappé accusé d'être le point faible de la France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France a subi une nouvelle déconvenue face à la Pologne. Accrochée 1-1, elle a encore montré ses difficultés à marquer des buts dans cet Euro 2024. A peine revenu dans le onze titulaire, Kylian Mbappé est pointé du doigt.

Si Didier Deschamps a souvent été accusé de pratiquer un jeu frileux et peu offensif avec l'Equipe de France, personne n'aurait imaginé voir la France avec des statistiques offensives aussi inquiétantes que cette année. Dans cet Euro 2024, aucun joueur français n'a réussi à marquer un but de plein jeu. Les Bleus n'ont inscrit que deux buts, un contre son camp de l'Autrichien Wober et un penalty de Kylian Mbappé contre la Pologne. Un bilan catastrophique notamment pour le capitaine français. Auteur de 44 buts en 48 matchs avec le PSG cette saison, Mbappé a été assez inefficace lors de ses deux titularisations.

Le grand Mbappé fait défaut à la France

A part son penalty de mardi, Mbappé n'a converti aucun de ses 10 tirs contre l'Autriche et la Pologne. La faillite du capitaine français est la principale raison des problèmes français selon Rolland Courbis. Sur RMC, l'ancien entraîneur de l'OM a tiré la sonnette d'alarme concernant Kylian Mbappé. Le futur attaquant du Real Madrid est loin de son meilleur niveau et sa fracture du nez est totalement étrangère à cette méforme qui dure depuis de nombreux mois.

🇫🇷 Coach Courbis : "Je pense que le cas Mbappé, c'est le problème numéro un de notre équipe de France." #RMClive pic.twitter.com/I00S0jE8qO — After Foot RMC (@AfterRMC) June 25, 2024

« Je pense que le cas Mbappé, c’est le problème numéro un de notre équipe de France même si nous sommes dans un sport collectif. Et je ne parle pas seulement du masque. Je parle de sa forme actuelle depuis des mois. On a un Mbappé qui se débrouille quand même pour marquer quelques buts et c’est pas mal du tout mais on a un Mbappé à 50 % », a t-il analysé dans l'After Foot. Un aveu d'autant plus inquiétant que Didier Deschamps a pensé son onze en fonction de la star française avec les titularisations de Marcus Thuram et d'Ousmane Dembélé, puis de Bradley Barcola contre la Pologne. Kylian Mbappé devra donc être plus tranchant et surtout décisif dès les huitièmes de finale sous peine de rapidement causer la perte des Bleus dans cet Euro.