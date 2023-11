Mbappé avoue avoir fait une erreur en juin, il ne recommencera plus

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un triplé lors de la victoire spectaculaire, 14-0 de l'équipe de France contre Gibraltar, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir. Le capitaine des Bleus s'exaspère et ne veut pas évoquer son futur à l'heure actuelle.

Un nouveau triplé dont un lob du milieu de terrain en guise de 300e but en carrière, la soirée a été parfaite pour Kylian Mbappé, contre Gibraltar. Également auteur de 3 passes décisives, le joueur de 24 ans a livré une copie parfaite face à une sélection réduite à 10 après seulement 20 minutes de jeu. À quelques mois de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé est comme souvent, au cœur de toutes les interrogations. Après la rencontre, l'ancien attaquant de l'AS Monaco a été questionné concernant son avenir au micro de Téléfoot. Le buteur fantasque refuse de donner des indices sur sa future destination.

Mbappé repousse les questions sur son avenir

"C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection."



« C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça » a avoué le champion du monde, toujours discret sur son avenir, qui devrait se dessiner autour de l'été 2024, alors que l'Euro et les JO sont des objectifs importants dans la saison de l'international français (74 sélections). Entre une prolongation à Paris et un transfert au Real Madrid, les deux propositions qui s'offrent à Kylian Mbappé sont très claires. Mais le joueur formé à l'AS Bondy continue d'entretenir le mystère et délivrera son verdict dans quelques mois. En attendant, il a pris la parole plusieurs fois en quelques jours, mais pas pour évoquer ce sujet précis.