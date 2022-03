Mbappé au Real Madrid, Modric brise le silence

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Homme fort des Merengue du haut de ses 36 ans, Luka Modric a ouvert les portes du Real Madrid à Kylian Mbappé.

A la veille du choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, un nom est sur toutes les lèvres. Il s’agit évidemment de celui de Kylian Mbappé, incertain en raison d’une blessure au pied contractée lundi à l’entraînement mais qui devrait être en mesure de tenir sa place. Au-delà de cet épisode, Kylian Mbappé fait l’objet de toutes les attentions en raison de son avenir toujours plus incertain. En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, l’ancien Monégasque est la priorité absolue du Real Madrid. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant le match de mercredi soir, le milieu de terrain madrilène Luka Modric n’a pas caché qu’il adorerait évoluer au côté de Kylian Mbappé d’ici la fin de sa carrière.

Modric favorable à une arrivée de Mbappé

« Pour être honnête, on n’en a pas parlé (de sa blessure). Nous sommes concentrés sur notre jeu, nos ambitions. On ne souhaite que personne ne soit blessé. Si Kylian est là demain, il sera à 100 %. On veut tous jouer avec des grands joueurs. Clairement, j’aimerais jouer avec lui dans mon équipe. Mais on verra le futur. Pour nous, c’est difficile de parler de joueurs qui ne sont pas dans notre équipe » a lancé Luka Modric, qui adorerait partager le vestiaire du Real Madrid avec un joueur tel que Kylian Mbappé, surtout quand on connait la superbe complémentarité qui existe entre l’attaquant du PSG et Karim Benzema en Equipe de France. Devant les médias français et espagnols, Luka Modric a également été interrogé sur Sergio Ramos, ex-capitaine historique du Real Madrid et qui joue maintenant au Paris Saint-Germain.

Un bon mot pour Sergio Ramos

« Je parle presque tous les jours avec lui (sourire). Ce sera bien de le voir une nouvelle fois. Le Bernabeu va le recevoir avec beaucoup d’affection. C’est une légende de ce club, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. Que personne ne se sente offensé mais c’est le meilleur défenseur de l’histoire du Real pour moi. Je suis sûr que le Bernabeu sera heureux de le voir » a lancé Luka Modric, même si Sergio Ramos sera une nouvelle fois forfait pour ce grand match. Malgré son absence pour cause de blessure, l’international espagnol a tenu à faire le déplacement avec les joueurs du Paris Saint-Germain dans la capitale espagnole. Sergio Ramos retrouvera donc un stade qu’il connait par cœur, où il a tout gagné pendant plus de quinze ans.