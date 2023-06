Mbappé arrive au Real Madrid, 4 énormes indices dévoilés ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le dossier Kylian Mbappé s'embrase avec cette information venue d'ESPN, et pour qui il ne fait aucun doute que l'attaquant du PSG va s'engager au Real Madrid cet été.

L’unanimité est totale, personne n’a envie, au PSG comme au Real Madrid, de subir un incroyable feuilleton autour du sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, au point de pourrir l’été des clubs concernés. L’an dernier, l’attaquant français avait longuement hésité après avoir déclaré sa flamme au club espagnol, mais il avait aussi rapidement annoncé lors de la fin de la saison, qu’il prolongeait à Paris et s’évitait donc un été encore plus agité. Cette fois-ci, la donne est différente puisque le champion du monde 2018 a encore un an de contrat avec Paris, mais qu’il vient de publiquement prendre la parole pour annoncer qu’il ne prolongerait pas. Une situation dont il sera difficile de s’extirper tant le Qatar est persuadé qu’il peut encore faire changer d’avis son buteur, alors que le Real Madrid attend sagement de voir un signe positif concret pour boucler un transfert.

Mbappé se voit au Real Madrid cet été

Une situation confuse donc, mais qui va déboucher sur une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, affirme ESPN. Le média américain a recueilli plusieurs informations, qui ne laissent au final pas de place au doute quant à la finalisation de l’opération. En premier lieu, et c’est le plus important, il y a la volonté de l’ancien monégasque. Selon le média sportif, Kylian Mbappé a envie de sauter le pas dès cet été et de signer au Real Madrid immédiatement maintenant que la place est libre en raison du départ de Karim Benzema. Le kid de Bondy se voit bien accompagner Vinicius Junior et Rodrygo Goes la saison prochaine, et c’est aussi l’une des raisons pour laquelle sa fameuse lettre incendiaire a été publiée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ensuite, le PSG n’a pas changé d’état d’esprit et entend se montrer ferme, y compris si cela signifie un départ fracassant de celui qui était il y a un an au centre de son projet. Nasser Al-Khelaïfi semble en avoir marre de se faire balader par chaque star, et le double discours de Mbappé qui veut aller au bout de son contrat sans même envisager de prolonger l’agace. Résultat, le PSG n’a qu’une seule exigence si les démarches vers un transfert devaient aller au bout, c’est de récupérer 200 millions d’euros minimum pour en faire une vente record et ne pas perdre la face.

Le coup de pression signé Ancelotti

Troisième point important, la position du Real Madrid, qui a envie de faire venir un joueur de premier plan malgré son coup d’annonce d’un mercato désormais officiellement terminé. L’opportunité de faire signer Mbappé ne se refusera pas, et ESPN confirme que la Maison Blanche rêve de recruter un joueur désiré depuis si longtemps, et que l’optimisme grandit de jour en jour dans les bureaux du Bernabeu à ce sujet. Enfin, dernier point mais non négligeable, Carlo Ancelotti met la pression à son président pour que le transfert se fasse. L’entraineur italien n’est pas du genre à se plaindre publiquement, mais il a néanmoins confié à son président que l’effectif actuel, et notamment en attaque avec le seul recrutement de Joselu, était insuffisant pour combler les grands objectifs que le Real Madrid possède chaque saison. Un message clair qui stipule que Carlo Ancelotti a besoin d’une star en attaque, ou bien la saison sera très compliquée chez les Merengue. Kylian Mbappé est plus attendu que jamais au Real Madrid, même s’il est impossible de dire si ces attentes ne vont pas se transformer en saga interminable qui risque de mettre tout le monde sur les nerfs.