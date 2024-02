Mbappé accusé de trahison par le Qatar

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

L'annonce samedi par Le Parisien du départ désormais décidé de Kylian Mbappé pour le Real Madrid a étonné. Au Qatar et au PSG, on pensait être les premiers informés de cette décision et à priori ce n'est pas le cas.

Cette fois, il ne s'agit pas d'une rumeur venue d'Espagne, mais d'une information qui fait la Une du grand quotidien francilien ce dimanche : « Mbappé au Real, sa décision est prise ». Et on évoque également une annonce probable avant la fin de la semaine prochaine. Dans la foulée, ESPN a également confirmé que le joueur français de 25 ans avait bel et bien choisi de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine une fois que son contrat avec le Paris Saint-Germain sera terminé. Un choix qui n'est pas réellement une énorme surprise, mais qui à en croire plusieurs journalistes françaises est étonnant dans sa forme. Car lors de l'accord trouvé l'été dernier entre Nasser Al-Khelaifi et le clan Mbappé, suite à la mise dans le loft de ce dernier, il avait été clairement décidé que les dirigeants parisiens seraient les premiers informés de la décision de l'attaquant et ce n'est pas le cas.

Mbappé n'a rien dit au PSG

Mbappé signe au Real Madrid, Le Parisien confirme son choix ! https://t.co/Z9PohSu8Tw — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2024

A ce jour, Nasser Al-Khelaifi n'a eu aucune réponse de celui qu'il considère comme le meilleur footballeur du monde. RMC et France Bleu Paris affirment qu'actuellement, Kylian Mbappé n'a rien dit de ses intentions au PSG. « Paris n’est pas au courant du choix de son attaquant, qui a fêté ses 25 ans en décembre dernier (...) En parallèle, le PSG n’a pas jeté l’éponge et a proposé une offre de prolongation à son numéro 7 », explique Fabrice Hawkins, qui pense donc que contrairement à ce que dit le média francilien tout n'est peut-être pas joué dans le dossier Mbappé. Autre hypothèse, le joueur et son entourage ont finalement décidé que l'accord de l'été dernier était uniquement financier, Kylian Mbappé ayant accepté de se priver d'énormes primes, et que contractuellement il était tout de même libre de décider de son avenir sans avoir à en référer au Paris Saint-Germain.

J ai peur que la vie s arrête avec le départ de Mbappé

Comment s en remette alors qu en moyenne on gagnait plus de titres sous ibra 😂😂

Allez bonne soirée les fans boys — Yacine hamened (@yacine1607) February 4, 2024

Quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux, les supporters des champions de France ne sont pas tous effondrés en apprenant cette nouvelle du départ presque officiel de celui qui depuis 2017 enchaîne les buts et a souvent évité des catastrophes pour le PSG. « Qu’il se barre de toute manière avec lui, on a toujours rien gagné en ldc. Chaque année un club gagne est Mbappé n’est pas dans cette équipe …il devient de plus en plus comme Neymar …il pleure sur le terrain s’embrouille et met de la pression a ses coéquipiers… », écrit, sur X, un certain Panamcity, tandis que Yacine Hamened, du collectif Paris United, se fait encore plus caustique : « J'ai peur que la vie s’arrête avec le départ de Mbappé. Comment s’en remettre alors qu’en moyenne on gagnait plus de titres sous Ibra 😂😂 Allez bonne soirée les fans boys ». Reste la question que tout le monde se pose, qui pourra remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine au Paris Saint-Germain ?