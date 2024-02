Mbappé à Madrid, l'incroyable vote des supporters du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le PSG risque de connaître un tournant majeur dans son histoire récente avec le départ programmé de Mbappé l'été prochain. Un coup de massue pour les supporters parisiens ? Pas vraiment, ils s'en réjouissent même.

Au vu de ses performances et de son caractère, il ne fait pas de doute que Kylian Mbappé est un leader naturel au PSG. Ainsi, il y aura un vide dans le vestiaire parisien s'il part au Real Madrid l'été prochain, comme cela semble se dessiner. Mais, ce sont surtout les supporters parisiens qui doivent être les plus tristes à l'idée de voir partir cet emblème du club. Kylian Mbappé est déjà le meilleur buteur de l'histoire du PSG mais il est en plus l'un des trois meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Perdre un Ballon d'Or en puissance est difficile à digérer sur le papier. Toutefois, l'état d'esprit des supporters parisiens est bien différent.

Les supporters veulent le meilleur pour Mbappé

En effet, selon un sondage Odoxa pour RTL, ils sont majoritairement satisfaits du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. 74% des fans du Paris Saint-Germain considèrent cela comme une bonne chose pour l'attaquant français. Pour eux, ce serait une étape importante pour la progression personnelle de Kylian Mbappé, capitaine de l'Equipe de France aussi au passage, et cela même si le PSG sera clairement moins impressionnant sans son numéro 7.

Il faut dire qu'il serait ingrat de reprocher à Kylian Mbappé de tenter une nouvelle aventure alors qu'il a déjà passé sept ans au PSG. Son implication au quotidien, ses performances et son influence positive sur les résultats de l'équipe parisienne sont incontestables. Cette opinion des supporters parisiens est partagée par la majorité des passionnés de foot en France, selon le sondage. 80% des amateurs de football, pas obligatoirement supporters du PSG, considèrent que le départ de Mbappé serait bénéfique pour l'intéressé. Voir le joueur parisien suivre les traces de Kopa, Zidane et Benzema au sein du Real Madrid est très séduisant. Si en plus cela permet à l'Equipe de France de récupérer un monstre offensif, ce sera jackpot pour tout le monde en France sauf au PSG bien entendu.