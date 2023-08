Le Real a perdu Vinicius mais Mbappé a toujours porte close

Vendredi, Vinicius est sorti sur blessure au Celta Vigo. Une perte non négligeable pour le Real Madrid dont le secteur offensif est orphelin de Karim Benzema. Toutefois, ce nouveau pépin physique n'alerte pas Carlo Ancelotti. Le mercato madrilène est bel et bien clos.

Les jambes madrilènes grincent depuis le début de l'été. Après avoir perdu Thibaut Courtois et Eder Militao sur des ruptures des ligaments croisés, le Real Madrid connaît une nouvelle alerte avec Vinicius Junior. Le prodige brésilien n'est heureusement pas blessé aussi gravement que ses coéquipiers. Cependant, il va devoir s'absenter dans les prochaines semaines. Vendredi soir, il a quitté la pelouse de Vigo après seulement 18 minutes de jeu. La nature exacte de sa blessure restait inconnue tout comme sa durée totale d'indisponibilité. S'il s'est voulu rassurant en parlant d'une blessure peu grave en apparence, Carlo Ancelotti a déjà confirmé le forfait de Vinicius pour le prochain match contre Getafe.

Sans Karim Benzema et désormais sans Vinicius Junior, l'attaque madrilène n'a jamais semblé aussi limitée sur le papier. L'ombre de Kylian Mbappé planait sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti à Vigo. Le technicien italien venait d'annoncer la fin officielle du mercato du Real. La blessure de Vinicius n'a rien changé à ses plans initiaux. Kylian Mbappé n'est pas désiré au Real Madrid en cet été 2023.

Carlo Ancelotti: "Vinicius injury will not force us to sign players. The team is complete. We can win without Vinicius, Benzema, Courtois, Militão". ⛔️⚪️



"No signings? Our attack is complete. The numbers speak for themselves. We are scoring goals without Benzema and Vinicius". pic.twitter.com/Qwqmpr60CA