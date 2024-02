Le geste historique de Mbappé pour remercier le PSG ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va partir du PSG à la fin de son contrat, ce qui fait forcément mal pour un joueur d'une telle valeur. Mais outre la renonciation à certaines primes, l'attaquant français va directement reverser une partie de sa prime à la signature payé par le Real Madrid au club parisien. Du jamais vu.

Le PSG est quasiment battu dans son duel à distance avec le Real Madrid pour s’offrir Kylian Mbappé. Avec une offre beaucoup plus conséquente financièrement, le club français espérait bien semer le doute dans l’esprit du joueur tricolore, notamment en raison de la différence financière avec la proposition de la Casa Blanca qui était, elle, revue à la baisse par rapport à 2022. Mais l’ancien monégasque a annoncé en personne à Nasser Al-Khelaïfi qu’il avait fait un choix définitif, celui de ne pas prolonger son contrat et donc de quitter le Parc des Princes à l’issue de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le PSG va devoir se préparer désormais à vivre sans le meilleur buteur de son histoire, et une grosse enveloppe est prévue pour le mercato. D’autant plus qu’elle sera largement alimentée par Kylian Mbappé en personne. En effet, selon les évaluations de ces dernières heures, c’est une somme de 200 millions d’euros qui sera économisée par Paris avec le départ, certes non voulu, de son numéro 7. Entre les salaires et les charges, plus les bonus et les primes, le montant est copieux. Même si d’un autre côté, il y a aussi un énorme manque à gagner niveau marketing, sponsors et produits dérivés.

Mais surtout, Kylian Mbappé pourrait accomplir un geste jamais réalisé dans l’histoire du football pour aider à faire passer la pilule de son départ. Car le champion du monde quittera le PSG libre, sans rapporter un seul centime, ce qui est toujours dommageable pour l’un des meilleurs joueurs du monde. Et une bonne affaire pour Florentino Pérez, qui devra certes payer une copieuse prime à la signature, mais ne donnera pas un euro au club parisien et n’aura surtout pas à négocier avec le champion de France en titre.

Le Real Madrid ne peut rien y faire

Mais ce vendredi, L’Equipe dévoile qu’un arrangement de longue date a été convenu par Nasser Al-Khelaïfi pour que le PSG ne soit pas le dindon de la farce, et fasse même une très belle opération sur ce transfert gratuit. En effet, on savait déjà que, pour mettre fin au bras de fer de l’été dernier, Kylian Mbappé avait accepté de faire une croix sur sa dernière prime de fidélité, qui était tout de même d’un montant estimé à 80 millions d’euros. Mais en plus de cet effort, L’Equipe affirme que le PSG va tout simplement récupérer une partie du montant de la prime à la signature de l’international tricolore au Real Madrid. L’ancien monégasque lâchera ainsi « une partie de sa prime à la signature au Real Madrid pour faire comme s’il y avait un transfert », selon le quotidien sportif, pour qui c’était aussi la volonté du joueur, très attaché au PSG et qui a été très bien rémunéré ces dernières années, de faire un geste fort et une opération inédite pour permettre à Paris de sortir la tête haute, même sans un transfert rémunérateur. Le montant de cette prime de transfert versée par Kylian Mbappé via ce que lui offrira un Real Madrid impuissant sur le coup, n'a pas été révélé pour le moment.