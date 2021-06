Le fiasco Mbappé, La Provence accuse Neymar et le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

La France a complètement manqué son Euro avec un seul match remporté, celui de l’ouverture contre l’Allemagne.

Pour le reste, les Bleus n’ont jamais convaincu, et se sont même faits surprendre par la Suisse dès les 1/8e de finale. Parmi les accusés, on retrouve donc Didier Deschamps, le sélectionneur, et Kylian Mbappé, la superstar de l’équipe qui n’a pas répondu aux attentes avec zéro but inscrit. Et vu de Marseille, tout cela est de la faute du PSG, de ses dirigeants, et du mauvais exemple que représente Neymar. Journaliste pour le quotidien régional, Alexandre Jacquin a ainsi directement attaqué Kylian Mbappé et le Paris SG pour l’échec de la France, regrettant de voir comment le club de la capitale avait transformé le prodige du football français en un joueur à l’égo surdimensionné.

« Le PSG et Neymar ont transformé l’un des joueurs les plus doués de la planète en un attaquant exaspérant qui, au lieu de faire la différence, agace maintenant toute la France. Pour le bien des Bleus, il est temps qu’il rejoigne enfin un grand club et reprenne sa marche en avant », a balancé Alexandre Jacquin, poussant Mbappé vers un départ pour le Real Madrid, afin de se rapprocher du niveau et de la maitrise d’un Karim Benzema. Forcément titillé sur les réseaux sociaux après cette attaque que personne n’avait vu venir, le journaliste a insisté, se lâchant totalement sur Mbappé et regrettant celui de 2018.

La rivalité PSG - OM s'invite

« Je n’ai pas écrit qu’il était le seul responsable de l’élimination… Mais entre le Mbappé de 2017 et 2018 et celui de 2021, il y a un monde… Il faut s’interroger sur ça. On aurait surtout préféré le voir mieux tirer son tir au but, suite logique d’un match complètement raté, elle-même suite logique d’un Euro particulièrement décevant », a complété le journaliste du service des sports, habitué à suivre l’OM pour La Provence. Une sortie qui a débouché aussi sur quelques mises au point, permettant de sérieusement relativiser le lien entre le PSG, Neymar et l’échec de la France à l’Euro.

« Analyser la défaite française (aucune critique pour DD par ex) sous le prisme des prestations d’un gamin de 22 ans et son club, c’est au mieux de la malhonnêteté intellectuelle (grille de lecture teintée du fléau du clubisme) au pire une méconnaissance totale du football », a notamment contredit le journaliste Abdellah Boulma, pour qui la rivalité PSG-OM n’a pas grand chose à faire dans l’analyse de l’échec des Bleus à l’Euro.