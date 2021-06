Euro : Mbappé : « Je suis désolé »

Dans : Equipe de France.

Moins inspiré, moins réaliste et moins tranchant, Kylian Mbappé a raté son Euro, et encore plus le dernier match des Bleus face à la Suisse.

En plus de sa maladresse et de ses mauvais choix, l’attaquant du PSG a craqué à l’occasion du dernier pénalty de la séance des tirs au but, restant donc comme celui qui a provoqué la chute des Bleus dans cette compétition. Si bien évidemment, il est impossible de tout lui mettre sur le dos pour une tentative ratée, sa faillite dans le tournoi est également difficile à digérer pour ceux qui rêvaient de le voir marcher sur l’Europe après avoir explosé aux yeux du monde en 2018. Sans compter l’occasion de marquer les esprits dans un nouveau grand tournoi, et de se rapprocher de son rêve d’aller chercher le Ballon d’Or. Il n’en sera rien, et le Français ne cachait pas sa déception après cette élimination, comme il l’a confié à la suite du match.

« Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse », a reconnu sur son compte Instagram Kylian Mbappé, pour qui la Suisse a parfaitement joué le coup. Il sera désormais important de digérer ce revers de taille dans sa carrière, alors que Kylian Mbappé va aussi devoir prendre du repos pour recharger les batteries, lui qui avait confié cet hiver qu’il avait eu le sentiment de ne jamais avoir arrêté depuis un an.