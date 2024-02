Le clan Mbappé est à Manchester, Madrid stupéfait

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison. Cependant, son transfert au Real Madrid n'est pas assuré. Et si l'attaquant français dribblait tout le monde et s'en allait ailleurs ? Un scénario réaliste car son clan ne sonde pas que le Real en ce moment.

L'aventure de Kylian Mbappé au PSG sera donc terminé en juin prochain. Le Français s'apprête à démarrer un nouveau chapitre de sa carrière et, ce pour la première fois à l'étranger. Le Real Madrid est le grand favori pour l'accueillir cet été. Cependant, si tous les observateurs s'accordent pour anticiper ce transfert, rien n'est fait. Kylian Mbappé peut toujours aller en Angleterre où Liverpool lui fait les yeux doux depuis quelques temps. Les Reds ne sont pas les seuls à avoir les moyens de l'accueillir. C'est aussi le cas des deux clubs de Manchester, City et United.

Un proche de Mbappé à l'entraînement de Man City

L'option Manchester City est d'autant plus séduisante qu'on parle du club champion d'Europe en titre, dirigé par le célèbre Pep Guardiola. Kylian Mbappé à Manchester City, ce n'est pas qu'un fantasme de supporter citizen. En effet, le quotidien espagnol AS révèle que le clan Mbappé a envoyé quelqu'un à Manchester pour assister à l'entraînement des hommes de Pep Guardiola lundi dernier. Cette personne est un proche de Kylian Mbappé, mandaté en tant que « représentant non officiel mais accrédité » par sa mère.

‼️ SER: un ‘emisario’ de Mbappé, en Mánchester



Manchester City avait été prévenu de cette visite en amont. De quoi interroger alors qu'un autre représentant de Mbappé, un ami personnel, s'est lui rendu à Leipzig pour Leipzig-Real Madrid mardi soir dans la loge du club madrilène. Libre en fin de saison et dans ses choix, Kylian Mbappé est bien décidé à étudier toutes les options mises à sa disposition. Une mauvaise surprise attend peut-être le Real Madrid, deux ans après un transfert avorté au profit du PSG.