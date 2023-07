Le 12 août, Madrid fixe un ultimatum à Mbappé

Le Real Madrid n'a pas encore renoncé à faire venir Kylian Mbappé dès cet été. Dans l'attente d'un accord financier avec le PSG, le club madrilène a quand même fixé une date limite pour la venue du Français : le 12 août, date de reprise de la Liga.

Ce lundi, on atteindra la date fatidique du 31 juillet. C'est la limite imposée par Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé pour faire son choix : prolonger au PSG ou quitter le club cet été via un transfert. Mbappé préfère bien sûr attendre l'été 2024 pour partir tranquillement et librement au Real Madrid. Une option qui fait l'affaire du Real Madrid même si le passé a montré qu'une venue de Mbappé le plus tôt serait le mieux. Selon ESPN, les Merengue pensent à acheter le joueur français dès cet été mais cela ne se fera pas n'importe comment et surtout n'importe quand.

Selon le média, le Real Madrid a fixé une date limite pour faire venir Kylian Mbappé cet été. Il s'agit du 12 août, date à laquelle le Real lancera son championnat d'Espagne sur la pelouse de Bilbao. Mbappé devra porter la tunique madrilène ce soir-là ou s'abstenir et attendre l'été 2024. Dans cette optique, le Real attend que le PSG fasse le premier pas pour faciliter un accord.

Real Madrid would like to resolve the Kylian Mbappé situation in the first two weeks of August before the new LaLiga season starts, sources have told ESPN.



