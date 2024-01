L'or ou le Ballon d'Or, le Real force Mbappé à trancher ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours autant incertain. Alors que le mercato hivernal est sur le point de se terminer, le Real Madrid attend toujours la décision de l'attaquant français.

La future destination de Kylian Mbappé est assurément le feuilleton chez les stars du football qui revient le plus concernant le marché des transferts. Une nouvelle prolongation au PSG ou un départ au Real Madrid, qui tente de l'attirer depuis plusieurs années. Tel est le choix principal qui s'offre à l'ancien monégasque, annoncé aussi du côté de la Premier League par moments. En juin prochain, le joueur de 25 ans sera complètement libre, même s'il peut déjà signer où il le souhaite dès maintenant.

Afin de passer un été plus tranquille, le club espagnol aimerait boucler l'arrivée du capitaine de l'équipe de France le plus rapidement possible, mais pas à n'importe quelle condition. Le journaliste Eduardo Inda affirme que Florentino Pérez veut réellement recruter Kylian Mbappé mais que c'est bien la dernière chance pour lui d'y signer. C'est cet été, ou jamais. Les dirigeants du club de la Maison Blanche ne sont pas non plus prêts à céder à toutes ses folles exigences salariales.

Le Real Madrid pose un ultimatum à Mbappé

Kylian Mbappé a donc été informé que cette opportunité sera la dernière pour rejoindre le Real Madrid, club de ses rêves. Le journaliste espagnol, éditorialiste pour OK Diario, nous apprend également que Florentino Pérez est d'accord pour faire un effort économique au sujet du salaire du champion du monde, sans pour autant tabler sur les mêmes sommes proposées par le PSG. Il y avait jusqu'à présent une énorme différence entre les deux propositions et la Casa Blanca va donc oeuvrer pour faire une proposition qui ne soit pas financièrement trop éloignée de celle effectuée par Nasser Al-Khelaïfi. Le club de la capitale française espère toujours convaincre son joyau de rester encore quelques saisons supplémentaires en Ligue 1. Mais la soif de Ballon d'Or de Mbappé pourrait le pousser chez les Merengue. C'est en tout cas un argument retentissant chez les dirigeants madrilènes, qui ont avec Cristiano Ronaldo, Luka Modric ou Karim Benzema, de nombreux exemples de jouer qui ont récupérer la récompense suprême par le biais du Real Madrid. Mais cela n'empêche pas Florentino Pérez de glisser des petits messages pour faire comprendre que son club restera compétitif dans les années à venir, même si Mbappé ne signait pas. Le temps est donc compté pour Mbappé, plus que pour le Real Madrid qui semble perdre patience avec l'indécision du numéro 7 parisien.