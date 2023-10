Kylian Mbappé se fait doubler par des joueurs improbables

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Présenté comme le joueur le plus rapide au monde, récemment, Kylian Mbappé a toujours une accélération dévastatrice. Mais l'UEFA a fait les comptes, et le joueur du PSG est en train de se faire griller.

Comme lors de chaque semaine européenne, l'UEFA dévoile quelques statistiques originales sur les rencontres de Ligue des Champions. Avec notamment la liste des joueurs les plus rapides de la semaine. Kylian Mbappé a pris l'habitude de fréquemment y figurer, et même souvent en première place. Mais durant la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l'attaquant du PSG a été totalement muselé par les défenseurs de Newcastle. Le club anglais a étrillé Paris 4-1. Une double défaite donc pour Mbappé qui ne remporte pas non plus le titre honorifique du joueur le plus rapide de la semaine. C'est un joueur des Magpies qui a été le plus vif. Étonnamment, c'est Sandro Tonali. Le milieu de terrain a été flashé à 35,5 km/h. Alors que Kylian Mbappé n'est que sixième avec ses 34,4 km/h. En effet, le Français est également devancé par plusieurs autres joueurs dans cette catégorie.

Newcastle humilie encore Mbappé et Paris

Fastest players (km/h) last time out 💨#UCL pic.twitter.com/YAQPdrSVLC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 10, 2023

Dans ce classement des 10 joueurs les plus rapides, la France est le pays le mieux représenté avec 3 prétendants, dont Kylian Mbappé. Elye Wahi et Théo Hernandez ont été autant rapides que le joueur du PSG, tout comme Karim Konaté, le jeune attaquant du RB Salzbourg. Tandis que David Neres, Ronald Araujo, Rasmus Højlund ou encore Pusilic devancent l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Une donnée que démontre que le match du champion du monde n'a pas été optimal et qu'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens physiques. Lors de sa prochaine rencontre de Ligue des Champions, face au Milan AC, le 25 octobre, Kylian Mbappé aura certainement à cœur de prendre sa revanche et de prouver qu'il est bien l'un des joueurs les plus rapides au monde, devant son public au Parc des Princes.