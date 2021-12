Kylian Mbappé prolongé, deux bonnes nouvelles pour le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid voit déjà Kylian Mbappé comme son futur joueur, mais le chemin est encore long. Et le PSG n'a pas dit son dernier mot.

Kylian Mbappé a comme souvent annoncé qu’il se concentrait sur sa saison sportive, et ne parlerait donc pas de son avenir. Le seul avenir qu’il envisage, c’est celui des prochains matchs, et il n’a pas hésité à confier à la presse internationale son envie d’en découdre avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Si le club merengue est persuadé qu’il jouera la prochaine édition avec le maillot merengue sur les épaules, rien n’est encore fait. Ce samedi, Kylian Mbappé sera officiellement libre de discuter ouvertement avec ses courtisans, mais il n'en sera rien. Florentino Pérez, lui qui a des intérêts économiques au Qatar et des placements communs dans l’immobilier, sait très bien qu’il ne sert à rien d’énerver le PSG et ses propriétaires. Dans les prochaines semaines, Kylian Mbappé ne signera pas en douce au Bayern Munich ou à Liverpool, et ne prolongera pas son contrat en catimini au Paris SG non plus. Place donc à l’incertitude, même si le Paris Saint-Germain n’a clairement pas dit son dernier mot.

Le duo Haaland x Mbappé…⏳ pic.twitter.com/eFliMBi7OS — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) December 29, 2021

L’Equipe révèle ainsi qu’il n’y a absolument aucun accord verbal ou accord de principe entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid. L’entourage de l’ancien monégasque a beau se renseigner sur la vie dans la capitale espagnole, ou sur les contours d’un éventuel futur contrat, cela ne va pas plus loin, et il n’y a donc aucune offre ferme sur la table qui a été acceptée. Les Madrilènes savent qu’ils ont l’avantage dans ce dossier, mais ne veulent pas y mettre le feu, car ce n’est pas dans leur intérêt immédiat de pourrir la situation. Autre bonne nouvelle pour le PSG, qui a donc officiellement toujours ses chances, les négociations ne sont pas du tout rompues entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé.

Le PSG et Mbappé négocient toujours

La presse espagnole est persuadée que c’est le cas, et elle aimerait certainement cette version, mais pour L’Equipe, les discussions continuent et une nouvelle offre parisienne serait certainement étudiée de près par Mbappé et son père. Il reste à savoir s’il s’agit d’une posture de politesse, ou plutôt d’une prise d’information commerciale, histoire de faire comprendre au Real Madrid que financièrement, le PSG se démenait pour faire une offre difficile à refuser. De quoi obliger Florentino Pérez à allonger un peu plus la monnaie pour l’offre qui pourra faire la différence. A la fin de la saison bien sûr.