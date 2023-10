Kylian Mbappé, le Milan AC crie à l’injustice

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Milan AC s'est lourdement incliné au Parc des Princes. Le PSG a pu compter sur Kylian Mbappé, auteur d'une ouverture du score dont il a le secret. Une trop difficile soirée pour son adversaire direct.

Le PSG a déroulé contre le Milan AC ce mercredi soir, effaçant sa lourde défaite à Newcastle (4-1) pour passer un 3-0 assez tranquille face à un adversaire de ce niveau. Kylian Mbappé en a bien sûr profité pour se mettre en avant, avec une ouverture du score dont il a le secret, car la soudaineté de sa frappe a totalement médusé un Mike Maignan qui n’est pourtant pas le gardien le moins réactif de la planète. Mais la frappé intérieure au premier poteau a fait très mal au Milan AC, qui a bien vu qu’avec peu d’occasions, l’attaquant français pouvait faire mouche. De quoi littéralement dégoûter Davide Calabria, qui était en charge de marquer Kylian Mbappé en seconde période et a forcément passé une soirée compliquée. Mais pour le défenseur italien, il fallait aussi souligner le côté incroyable de son adversaire du soir, qui a selon lui totalement choisi le vainqueur de ce match.

Le Milan AC veut son Mbappé

Quand Kylian Mbappé se met à chambrer Ousmane Dembélé en fin de match par rapport à son but annulé 😂#PSGACM | #UCL pic.twitter.com/vTiK25f9pY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2023

« Il y avait des regrets sur les deux premiers matchs, mais pas aujourd’hui car le PSG était plus fort et mieux organisé. On ne parvient pas à concrétiser nos occasions en ce moment, et c’est ce qui nous manque. En face, ils ont un phénomène qui fait trembler les filets sur sa première opportunité. C’est exactement ce qui nous manque, et ce qui fait la différence. On a essayé de les presser, mais ça a donné des un-contre-un en défense et c’était très compliqué et trop déséquilibré pour nous », a livré Davide Calabria sur Amazon Prime Italia. Un constat qui conforte le fait que le PSG possède un talent hors-norme avec Kylian Mbappé, toujours aussi impérial pour faire la différence, et faire peur aux défenses adverses également.