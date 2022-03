Kylian Mbappé, l’incroyable erreur du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Le PSG est en train d’effectuer un incroyable forcing pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais une énorme erreur va tout gâcher.

Le PSG s'accroche pour garder Mbappé dans son effectif la saison prochaine. Au point de faire douter le Real Madrid, qui, après la performance du match aller en Ligue des Champions, se sent en danger. Pas seulement sportivement en cas d’élimination, mais aussi pour avoir des arguments suffisants pour convaincre l’attaquant du Paris SG de signer son contrat qui l’attend au chaud à la Casa Blanca. Financièrement, les offres en provenance du Qatar sont forcément très dures à suivre pour Florentino Pérez, qui ne peut pas aller aussi loin. Mais le Real a d’autres arguments, avec le prestige, un palmarès long comme le bras, des superstars et une véritable fabrique à Ballons d’Or.

Ramos, Messi, Neymar, les boulets du PSG

En plus de cela, Kylian Mbappé arriverait avec le statut de superstar, ce qu’il a du mal à obtenir au PSG. Nasser Al-Khelaïfi a voulu frapper très fort l’été dernier en faisant venir des légendes du football en fin de carrière, et il s’agit d’une énorme erreur aux yeux de Daniel Riolo, qui n’a bien évidemment pas hésité à développer sa théorie sur RMC. « Le PSG se rend compte qu’ils ont merdé dans leur rapport au futur. Ils se sont dits l’été dernier que c’était une bonne idée de prendre Ramos et Messi, qui sont tous les deux en fin de carrière. Et de tout miser sur Neymar qui lui aussi est plus proche du début que de la fin. Il n’est pas assez sérieux pour être la tête de gondole d’une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Le seul qui peut incarner le futur et les résultats, c’est Mbappé. Ils ont beaucoup misé sur des mecs pas à la hauteur ou en fin de carrière. L’homme qui incarne l’avenir sportif et tout le reste de leur business, ils ne l’ont pas assez couvé, pas assez mis en avant. Ils sont en train de promettre une couverture en or absolu qui va faire un écart de dingue dans le vestiaire avec 30, 40, 50 millions pour en faire le numéro 1. Mais c’est ce qu’il aurait dû être avant. Attention toutefois, ce n’est pas mort pour la prolongation car ces gens là, ils font vraiment tout quand ils veulent garder quelqu’un. Ils en sont capables. Mais le problème, qu’est ce que tu fais derrière ? Messi tu le gardes ou pas, Neymar aussi ? Ce sera un problème pour le recrutement », a souligné le consultant de RMC, persuadé que le PSG a fait une énorme erreur en gérant Mbappé comme un joueur secondaire jusqu’à ces derniers mois.

Florentino Pérez toujours aux ordres de Mbappé

C’est en effet cette gestion qui peut sauver le Real Madrid, où sans exagérer, Florentino Pérez a toujours fait savoir qu’il désirait plus que tout faire signer Mbappé. Son forcing effectué l’été dernier pour le faire venir contre une somme folle correspondait, même si tout le monde ne l’a su que plus tard, au désir de l’attaquant du PSG de quitter le club tout en remplissant les caisses. Le patron du club espagnol s’était exécuté, refusant ainsi d’attendre automatiquement un an de plus pour l’avoir librement. Mais le PSG a refusé, et a seulement commencé assez tardivement à annoncer à Mbappé qu’il était au coeur du projet d’avenir du club parisien. Il en est tout simplement le meilleur joueur cette saison, et le seul capable à l’heure actuelle de porter le Paris SG en Ligue des Champions. Des faits que ses buts empilés rappellent à chaque instant, même si le PSG craint de devoir faire une croix dessus dans quelques mois.