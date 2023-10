Kylian Mbappé en pleine déprime, le Real Madrid savoure

Dans : Kylian Mbappé.

Cet été, le Real Madrid a longtemps hésité mais a finalement pris la décision de ne pas faire d’offre de transfert au PSG pour recruter Kylian Mbappé.

Libre dans un an, Kylian Mbappé a été mis à l’écart par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale avait demandé à l’international tricolore de prolonger ou de partir, mais la star du PSG ne l’entendait pas de cette oreille. Après avoir renoncé à ses primes de fidélité, « KM7 » a gagné le droit de réintégrer le groupe. Mais son avenir reste indécis… quel sera le choix de Kylian Mbappé l’été prochain ? Toutes les options sont sur la table : prolonger puis rester, prolonger puis partir ou tout simplement quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat.

A en croire les informations de Marca, une chose est certaine, Kylian Mbappé regrette d’avoir signé en 2022 une prolongation de contrat dans la capitale française. Et pour cause, la star de l’Equipe de France se demande sérieusement si elle a fait le bon choix alors que Mbappé aurait pu à ce moment rejoindre le Real Madrid. La porte du club merengue s’ouvrira-t-elle à nouveau à l’avenir ? Rien n’est moins sûr car du côté de Florentino Pérez et de la Casa Blanca, on savoure cette situation. Kylian Mbappé aurait pu être la star du mercato du Real Madrid cet été mais finalement, c’est Jude Bellingham qui a eu ce privilège.

Le Real Madrid prêt à faire une croix sur Mbappé ?

L'international anglais réalise un début de saison tonitruant et s’est imposé comme la star n°1 du vice-champion d’Espagne en titre. Au Real, on apprécie la complicité entre Bellingham, Vinicius et les autres joueurs sans qu’un seul et unique joueur se détache et prenne toute la lumière médiatique. C’est à se demander selon Marca si le Real Madrid se positionnera sur une grande star telle que Mbappé ou Haaland l’été prochain. Du côté de KM7 et de son entourage, les regrets sont donc énormes en ce qui concerne la prolongation signée en 2022, à une époque où le Real Madrid était prêt à lui dérouler le tapis rouge. Marca ajoute pour conclure que cette situation pourrait faire les affaires du PSG car si le Real Madrid renonce à recruter Kylian Mbappé l’été prochain, les chances de Paris de prolonger celui qui est originaire de Bondy seraient alors plus grandes.