Kylian Mbappé au Real Madrid jusqu'en 2029

L'officialisation de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est imminente, L'Equipe annonce que le joueur du PSG s'est engagé jusqu'en 2029.

Tandis que le Real Madrid n'en finit plus de fêter sa victoire en Ligue des champions, Florentino Perez va annoncer une bonne nouvelle aux supporters madrilènes dans les prochaines heures. En effet, le quotidien sportif français révèle que l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé chez les champions d'Europe va avoir lieu d’un moment à l’autre. Le joueur, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, a signé un contrat de cinq ans avec les Merengue où il ne sera présenté qu'après la fin de l'Euro pour l'équipe de France.

