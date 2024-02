Kylian Mbappé au Real, il s'en rapproche chaque jour

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

La tendance est plus que jamais à une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine et ce n’est pas Javier Tebas qui va dire l’inverse, lui qui rêve de voir la star du PSG en Liga.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin, Kylian Mbappé se rapproche inéluctablement du Real Madrid. Plus les jours passent, plus la tendance semble se confirmer. Dans ce dossier, tout reste néanmoins possible jusqu’à la dernière minute et le feuilleton de 2022 a prouvé à tout le monde qu’il fallait rester prudent. L’été 2024 sera-t-il celui de la grande signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Cela ne fait presque aucun doute pour Javier Tebas, président de la Liga espagnole et anti-PSG depuis le transfert de Neymar du Barça à Paris en juillet 2017. Quelques semaines après avoir indiqué qu’il y avait 50 % de chances de voir Kylian Mbappé signer au Real Madrid à la fin de la saison, le patron du foot espagnol en a remis une couche en indiquant que ce pourcentage ne cessait de grimper selon lui.

« J’ai dit que c’était environ 50% il y a quelques semaines, maintenant c’est encore plus. 55/60% de chances ? Oui, je pense que oui. Chaque jour qui passe et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat avec le PSG, le pourcentage augmente » a lancé Javier Tebas, intimement convaincu que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid en 2024-2025. Du côté du Paris Saint-Germain et de Nasser Al-Khelaïfi, la stratégie est claire. Comme indiqué par L’Equipe mercredi, le club de la capitale se refuse à tout commentaire sur l’avenir de sa star tant que le joueur lui-même n’a pas officiellement annoncé sa décision. Comme les dirigeants du Real, ceux du PSG attendent simplement la réponse de Kylian Mbappé. La question est maintenant de savoir quand est-ce que celle-ci tombera. Comme souvent, « KM7 » et son entourage sont les seuls maîtres du temps et personne ne semble en mesure de leur imposer quelconque timing.