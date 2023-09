Kylian Mbappé a supplié le Real Madrid au mercato

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Au bord de la rupture avec le Paris SG pendant l'été, Kylian Mbappé a fait une demande particulière au Real Madrid, ce qui l'a probablement aidé à rester à Paris.

La date fatidique du 1er septembre est désormais passée, et Kylian Mbappé va donc poursuivre la saison avec le Paris SG. Sauf cataclysme, son départ ne sera pas vraiment à l’étude cet hiver, à moins que Paris ne se plante dans les grandes largeurs dans sa phase de poule. Ce n’est pas une habitude du club de la capitale, qui a toujours de grandes ambitions en Ligue des Champions, et espère avoir cette saison un effectif mieux taillé et plus complet pour les rendez-vous européens. De son côté, le Real Madrid réussit un début de saison parfait en championnat, même si son mercato inquiète au plus haut point les socios. Entre l’absence de recrutement d’un avant-centre et les blessures dans l’effectif, la formation de Carlo Ancelotti ne semble pas aussi bien armée que cela pour les grandes échéances. Florentino Pérez va-t-il se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à faire venir Kylian Mbappé, qui lui échappe encore cet été ?

La réponse ne pourra être donnée qu’à la fin de la saison, mais ce qui est certain, c’est que le géant espagnol n’a pas profité de l’embrouille XXL entre Mbappé et le PSG pour frapper un grand coup. Ce n’était d’ailleurs pas du tout le souhait de l’attaquant français, qui ne voulait pas entendre parler d’une arrivée à Madrid cet été. S’il avait déjà fait comprendre qu’il ne prolongerait pas au Paris SG et qu’il ne changerait pas de maillot pour autant, l’ancien monégasque s’est montré très clair avec toutes les parties concernées. Ainsi, dans l’émission El Chiringuito, Eduardo Inda, le rédacteur en chef du journal OK Diario, s’est montré catégorique. Mbappé n’a jamais demandé au Real de faire une offre pour le faire venir dès cet été, et il a même tenu à faire comprendre à la Casa Blanca qu’il ne fallait pas bouger le petit doigt en ce sens, au risque de compliquer sa situation.

Mbappé au Real en 2024, ce n'est pas garanti

« On me dit que Mbappé a demandé au Real Madrid, par l'intermédiaire d’émissaires, de ne pas faire d'offre car il ne voulait pas quitter le PSG. Il y avait aussi le problème de la clause de fidélité, auquel Madrid pourrait être confronté. À Madrid, il est évident que cela aura lieu l'année prochaine, mais pour moi, ce sera une vente aux enchères », a livré le journaliste, pour qui Mbappé ne voulait pas voir le Real Madrid faire une offre au PSG cet été. Il est vrai que si jamais Florentino Pérez avait tenté sa chance au plus fort de la crise entre le joueur tricolore et son club, la réponse de Nasser Al-Khelaïfi aurait très bien pu être d’ouvrir la porte à un transfert, tant les positions des deux parties étaient alors très éloignées. Cela n’a jamais été le cas, sans que l’on sache si la volonté de Mbappé a été respectée, ou si Florentino Pérez n’a tout simplement pas voulu prendre le risque de faire une offre et de se faire de nouveau rejeter, lui qui aimerait désormais que le champion du monde 2018 se positionne clairement sur un avenir au Real Madrid en vue de 2024.