France-Israël avec du public à St-Denis, la France dit oui ‍!

Le 14 novembre prochain, l'équipe de France de football reçoit Israël pour le compte de la Ligue des Nations. Dans le climat international actuel, les autorités ont longtemps hésité sur l'organisation de cette rencontre, mais une décision a été prise.

Cette semaine, c'est en Hongrie qu'Israël a délocalisé son match contre les Bleus, l'organisation d'une telle affiche étant actuellement impossible au stade Ramat Gan où évolue habituellement le onze israélien. Mais dans un mois, le 14 novembre précisément, la rencontre retour de Ligue des nations aura lieu en France. A ce jour, il est impossible d'acheter des tickets pour cette rencontre dans la mesure où le stade qui accueillera cette affiche n'a pas été officialisé, tout comme le fait qu'il y aura du public. On le sait, il faudra déployer de grosses forces de l'ordre pour ce match compte tenu de la situation très tendue entre Israël et ses voisins. Mais ce samedi, Ouest-France annonce qu'une ultime réunion qui s'est déroulée vendredi a permis de trancher enfin.

France-Israël, ce sera avec du public et au SDF

Alors qu'il avait évoqué une délocalisation de cette affiche au Parc des Princes et sans aucun spectateur, le quotidien régional indique que finalement, après une ultime réunion au ministère de l'Intérieur, la Fédération Française de Football a eu le feu vert pour organiser cette rencontre au Stade de France, à Saint-Denis, et avec du public. Nos confrères précisent qu'il n'y aura aucune jauge limite pour ce France-Israël du 14 novembre prochain. L'équipe de France pourra donc sur la totalité de ses supporters, mais on imagine qu'il faudra montrer patte blanche avant d'entrer dans le Stade de France, dont les alentours seront strictement protégés. Comme le rappelle Ouest-France, les Bleus n'ont plus joué à Saint-Denis depuis le match France - Grèce du 19 juin 2023, l'enceinte ayant ensuite été réservée pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris.