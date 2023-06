Mbappé à bout de souffle, il lui promet le pire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est craint dans le monde du foot depuis cinq ans. Mais, en Amérique du Sud, l'hostilité est plus prononcée. En cause notamment des paroles prises pour du mépris envers les sélections locales. José Luis Chilavert n'a pas digéré, dénigrant même Mbappé.

Kylian Mbappé et les sélections sud-américaines, c'est je t'aime moi non plus. Chahuté et moqué par les supporters argentins après la finale du Mondial, le gamin de Bondy est globalement peu apprécié par ces différents pays. En cause notamment ses déclarations de mai 2022 où il avait placé l'Europe au-dessus en terme de compétitivité. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est que l'on joue entre nous avec des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe », avait-il lâché.

Mbappé n'est pas prêt pour le foot sud-américain

Même un an plus tard, la plaie n'est pas refermée dans la zone CONMEBOL. Les présidents des fédérations argentine et uruguayenne ont gentiment taquiné Kylian Mbappé après le sacre de l'Uruguay lors de la récente Coupe du monde U20. Cela a été plus incisif de la part de l'ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert. L'ancien portier de Strasbourg, rendu célèbre pour ses coups-francs et ses penaltys, a été plus agressif. Il a invité le Français à jouer en Amérique du Sud, précisant que Mbappé aurait du mal face aux conditions climatiques et au jeu rugueux des équipes locales.

L'ancien gardien du Paraguay José Luis Chilavert a égratigné Kylian Mbappé, qui avait froissé le football sud-américain l'an passé. https://t.co/SQ3jJItB7q pic.twitter.com/pRrATsm3GZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 17, 2023

« Regardez ce qu'a dit Mbappé, que l'Amérique du Sud ne pratique pas un bon football ou qu'il n'y a pas un bon niveau. J'aimerais le voir courir en altitude à La Paz ou à Quito, ou jouer à l'extérieur au Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible. Il est évident qu'il a un avantage avec sa vitesse, mais avec un défenseur qui lui fait sentir son souffle dans la nuque, nous pouvons le contrôler calmement », a t-il lâché sur une radio argentine Splendid AM 990. L'invitation sera t-elle acceptée ? En attendant, Mbappé peut se vanter d'être invaincu en coupe du monde contre des équipes sud-américaines : Pérou (2018), Argentine (2018), Uruguay (2018) et Argentine (2022, défaite aux tirs aux buts seulement). Le prodige du PSG a même déjà inscrit 6 buts contre ces sélections en phase finale.