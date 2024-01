John Henry, l'homme qui peut envoyer Mbappé à Liverpool

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Dans l'ombre du PSG et du Real Madrid, Liverpool est un concurrent sérieux pour recruter Kylian Mbappé en 2024. Le propriétaire des Reds est prêt à tout pour attirer le Français, même à laisser filer sa star actuelle.

Buteur infatigable et vraie star du football mondial, Kylian Mbappé mérite bien une attention particulière quand il arrive en fin de contrat au PSG. En 2022, seuls le PSG et le Real Madrid s'étaient disputés le prodige français au mercato. Un manque de prétendants du essentiellement aux fortes demandes financières de Mbappé. Néanmoins, deux ans plus tard, Liverpool est bien décidé à se mêler du dossier. Le club anglais garde une belle cote de sympathie auprès du clan Mbappé, la mère du joueur soutenant les Reds notamment. Liverpool a de vraies chances, encore faut-il des plans sportif et financier pour attirer le joueur. John Henry se charge de tout.

Salah sera sacrifié pour faire venir Mbappé

Cet homme de 74 ans n'est autre que le propriétaire des Reds. Un homme assez discret qui donne souvent les clés du camion au président exécutif Tom Werner, au manager Jurgen Klopp ainsi qu'au directeur sportif Jorg Schmadtke. Toutefois, selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, John Henry a fait de la signature de Kylian Mbappé « une affaire personnelle ». Le propriétaire du club de la Mersey compte débloquer des fonds pour payer le salaire visé par Kylian Mbappé, plus de 800 000 euros par semaine. Pour réussir son calcul, John Henry va devoir se débarrasser de Mohamed Salah l'été prochain.

La star égyptienne de Liverpool touche un salaire deux fois inférieur aux demandes supposées de Mbappé selon Mundo Deportivo. Néanmoins, impossible pour les Reds de cumuler les rémunérations de ces deux stars. Sous contrat jusqu'en 2025, Mohamed Salah pourra être vendu l'été prochain et ainsi ramener une forte indemnité au club anglais. Le championnat saoudien est sur les rangs pour l'Egyptien, lequel pourrait aussi séduire de gros poissons en Europe comme le PSG si Mbappé partait ou le Real Madrid. Surtout, le départ de Salah libérera une place sur un côté en attaque. John Henry a bien compris les immenses bénéfices sur le plan sportif mais aussi marketing d'un transfert de Kylian Mbappé. Reste désormais à trouver les mots justes auprès du clan Mbappé et l'offre adéquate, tout ceci avant le Real Madrid et le PSG bien entendu.