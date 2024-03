JO ‍: Kylian Mbappé porte-drapeau, la France a dit non

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé fait partie des trois joueurs de plus de 23 ans que Thierry Henry souhaite sélectionner pour les Jeux Olympiques. Un évènement pour lequel le capitaine des Bleus ne sera pas porte-drapeau.

Son nom a été évoqué, mais Kylian Mbappé ne sera pas le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, Le Parisien nous apprend dans son édition du jour que l’avant-centre du Paris Saint-Germain ne remplit pas certains cirières tricolores indispensables pour avoir cet honneur. Par exemple, « KM7 » n’a jamais fréquenté la scène olympique, ce qui d’office est rédhibitoire pour qu’il soit porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. En attendant de savoir s’il sera bel et bien dans l’équipe de football olympique dirigée par Thierry Henry, l’ancien Monégasque sait qu’il n’aura pas cet honneur.

Kylian Mbappé ne sera pas le porte-drapeau de la France

En Espagne, El Chiringuito évoque également la potentielle participation de Kylian Mbappé aux JO. Il faut dire que ce sujet est très important alors que sa signature au Real Madrid ne fait plus aucun doute. Le média espagnol dévoile que s’il participe aux Jeux Olympiques, Kylian Mbappé devrait ensuite bénéficier de deux à trois semaines de vacances, ce qui retardera ses grands débuts en Liga avec le Real Madrid. Déterminé à participer aux Jeux, Kylian Mbappé va sans doute négocier cette condition avec le club merengue au moment de sa signature. Sa présence dans l’équipe de Thierry Henry est donc quasiment certaine. On ne peut pas (encore) en dire autant en ce qui concerne Antoine Griezmann et Olivier Giroud, pour qui des zones d’ombre existent quant à la volonté de leur club de les libérer pour les JO, une compétition qui rappelons-le n’est pas homologuée par la FIFA.