Haaland se lâche sur Mbappé, c'est beau

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le monde du football pendant 15 ans, leurs successeurs semblent avoir été trouvés avec Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le Norvégien n'a pas caché son admiration envers le joueur du PSG.

Ils ne jouent pas dans le même championnat et ne se sont jamais affrontés avec leur sélection nationale mais Erling Haaland et Kylian Mbappé sont déjà présentés comme des rivaux. Tous les deux sont considérés comme machines à inscrire des buts et à battre des records. Les deux attaquants sont présentés comme les prochains prétendants pour remporter des ballons d'or et se disputer le titre de meilleur joueur au monde. En rejoignant l'été dernier Manchester City, Haaland est passé dans une autre dimension et malgré un niveau plus élevé en Premier League, le Norvégien est toujours autant efficace avec 32 buts inscrits en 32 matchs disputés. De son côté, Mbappé continue de porter l'équipe de France et le PSG. Les performances du Français ont été vivement saluées par le cyborg norvégien.

Erling Haaland trouve que Mbappé est phénoménal

« Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort ! Les Français ont tellement de chance qu’il joue pour la France. J’aimerais qu’il joue pour la Norvège évidemment, mais ce n’est pas le cas. Mais oui, c’est un joueur incroyable. Il est si rapide, si fort et il le fait depuis tant d’années. Alors qu’il a quoi ? Deux ans de plus que moi ? C’est dingue ! Parfois, il faut se dire qu’il lui reste encore dix ans à jouer au haut niveau. Il est phénoménal » a confié le joueur de 22 ans dans une interview avec Canal +. Malgré l'opposition des médias entre les deux stars, Erling Haaland reste fair-play et impressionné par les performances du Français, auteur de 37 buts depuis le début de la saison. Surtout qu'il est très rare que le joueur passé par le Borussia Dortmund complimente ainsi un adversaire direct de sa génération.