Mbappé à Madrid avant PSG-Real, l’Espagne s’enflamme

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Après le tirage au sort rocambolesque, le PSG affrontera le Real Madrid avec toutes les caméras braquées sur Kylian Mbappé.

Après avoir empilé les buts contre l’AS Monaco, son ancien club, Kylian Mbappé va affronter en février avec le PSG le Real Madrid, qui est considéré comme son très probable futur club. Un rendez-vous que le sort a finalement réservé aux deux équipes avec un nombre incalculable de clins d’oeil. Le retour de Sergio Ramos, la possible arrivée de Zinedine Zidane en janvier, et forcément l’avenir de Kylian Mbappé sont au centre des débats. Concernant l’attaquant français, c’est dès le 1er janvier 2022 que les négociations pourront officiellement avoir lieu. En théorie, même si cela reste extrêmement rare, sa signature au Real Madrid pourrait même être annoncée avant la double confrontation. Le règlement l’y autorise, et à Marca, on y pense même sérieusement.

Une décision annoncée plus tôt que prévue ?

« Mbappé au Bernabeu, c’est un match dans le match. On ne sait pas s’il aura prolongé au PSG en février, mars, ou s’il aura déjà signé ailleurs, et pourquoi pas à Madrid, puisqu’il est libre. On a tous très hâte de voir comment le Bernabeu va l’accueillir, c’est délicat parce que le public ici adore Kylian mais l’objectif est de se qualifier et le public poussera son équipe avant tout », a souligné dans Le Parisien Pablo Polo, le journaliste du quotidien madrilène, pour qui les yeux des socios ne seront pas uniquement braqués sur l’attaquant du PSG. Ce dernier risque toutefois de crouler sous les sollicitations à l’approche de cette rencontre.

Kylian Mbappé avait raison de se taire

Mais en tout cas, le fait que le PSG affronte le Real Madrid met clairement un énorme coup de projecteur sur Kylian Mbappé et son avenir. Et surtout, cela lui donne raison d’avoir été prudent sur ses annonces. Car même si l’attaquant de l’équipe de France n’a pas caché son envie de rejoindre la Maison Blanche l’été dernier, il a aussi ouvert la porte à toutes les solutions, ce qui évite de le mettre en porte-à-faux avant ce duel où il donnera bien évidemment tout pour faire gagner le PSG. « Là, peut-être que les gens ont compris pourquoi Mbappé ne peut et ne pouvait, en aucun cas, d'aucune manière, communiquer ouvertement sur son choix pour 2022-2023. Il suffisait tout simplement de se mettre à sa place pour piger », a ainsi résumé Grégory Schneider. Le journaliste de Libération rappelle ainsi la position délicate de Mbappé, qui risque de se montrer bien discret au sujet de son avenir, histoire de ne cristalliser aucune tension avant le match. Même si cela n’empêchera pas les supporters des deux camps de scruter le moindre signe dans son attitude pendant ce Real-PSG qui est l’une des énormes affiches de ces 1/8e de finale de la Ligue des Champions.